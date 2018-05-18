Suriye'nin Hama kentindeki askeri hava üssünde patlama

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye'nin Hama kentindeki askeri hava üssü yakınlarında bir dizi patlama meydana geldi. Askeri hava üssü yakınlarındaki patlamaların nedeni ise henüz belli olmadı.

Sputnik'te yer alan habere göre, devlet televizyonunun yanı sıra muhaliflere yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi de patlamaların yaşandığını duyurdu.

Hava üssünün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyi ve orta bölgelerindeki saldırılarına katılan uçaklarınca kullanıldığını belirten Gözlemevi patlamanın üssün içinde yaşandığını öne sürdü.

Gözlemevi'nin yönteicisi Rami Abdülrahman "Patlamalar, Hama askeri havalimanında rejime ait silah ve yakıt depolarında meydana geldi" iddiasında bulundu.

Devlet televizyonu yaşanan ilk patlamaların ardından hava üsünde yeni bir patlamanın daha yaşandığını duyurdu.

Nisan sonunda İsrail, Suriye'de İran güçlerine ait olduğunu öne sürdüğü bir dizi askeri hedefe füze saldırısı düzenlemişti.