"Suriye'nin güneyinde İsrail uçağı düşürüldü"

Suriye ordusunun, ülkenin güneyindeki el-Kisvi köyü üzerindeki hava sahasında bir İsrail uçağı ile 4 füzeyi vurarak imha ettiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu, Suriye hava savunmasının Şam kırsalındaki el-Kisva köyüne yönelik füze saldırısını püskürttüğünü duyurdu. Haberde şu ana kadar hiçbir füzenin hedefine ulaşmadığı kaydedildi.

Suriye güvenlik güçlerinden bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, “Hava savunmamız bir İsrail savaş uçağını ve 4 füzeyi, onlar hedeflerine ulaşmadan vurdu” dedi. Kaynak, “Hava savunmamız, tüm düşman hedefleri büyük bir hassasiyetle vurma yeteneğine sahip” diye konuştu.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Suriye'de düşürüldüğü haberini reddetti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail uçağının ya da diğer İsrail hava hedeflerinin hasar gördüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor" dendi. İsrail ordusu, Suriye'ye operasyon düzenlediği yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmayı reddetti.