T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye’nin en ünlü karikatüristinin ellerini kırdılar

Dün saldırıya hedef olan Ali Ferzat Şam'da tedavi gördüğü hastanede...

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - Suriye’nin dünyaca ünlü karikatür sanatçısı Ali Ferzat silahlı kişilerin saldırısına hedef oldu. Güvenlik güçleri tarafından kaçırılan sanatçı, komaya sokuluncaya kadar dövüldükten sonra Şam yakınlarında bir yol kenarına atıldı.

Yakınlarına göre ders olsun diye elleri kırılan Ferzat’a siyasi karikatür çizmeye devam ederse bir dahaki sefere ellerinin kesileceği söylendi. 



Yetkilileri hedef alan karikatürleriyle rejim karşıtlarının kahramanı haline gelmiş olan Ferzat Şam’da bir hastanede tedavi görüyor.

Şu ana kadar binlerce sivilin ölümünden hayali çeteleri sorumlu tutan Şam hükümeti sanatçıya “maskeli” kişilerin saldırdığını ve olayla ilgili olarak soruşturma açıldığını haber vermekle yetindi.

Bu arada, bugün, Cuma namazından sonra,  Doma, Dara ve Deyirüzzür’de yapılan rejim karşıtı gösterilerde de en az iki eylemci güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.














ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24