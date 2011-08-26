Suriye’nin en ünlü karikatüristinin ellerini kırdılar

T24

Yakınlarına göre ders olsun diye elleri kırılan Ferzat’a siyasi karikatür çizmeye devam ederse bir dahaki sefere ellerinin kesileceği söylendi.Yetkilileri hedef alan karikatürleriyle rejim karşıtlarının kahramanı haline gelmiş olan Ferzat Şam’da bir hastanede tedavi görüyor.Şu ana kadar binlerce sivilin ölümünden hayali çeteleri sorumlu tutan Şam hükümeti sanatçıya “maskeli” kişilerin saldırdığını ve olayla ilgili olarak soruşturma açıldığını haber vermekle yetindi.Bu arada, bugün, Cuma namazından sonra, Doma, Dara ve Deyirüzzür’de yapılan rejim karşıtı gösterilerde de en az iki eylemci güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.