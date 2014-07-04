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Dünya

Suriye'nin en büyük petrol yatağı IŞİD'e geçti

El Ömer petrol yatağının kontrolü, El Nusra'dan IŞİD'e geçti

04 Temmuz 2014 11:29

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, Suriye'nin en büyük petrol yatağını ele geçirdi.    

IŞİD yalnızca Irak'ta değil, suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde de ilerleyişini sürdürüyor.

Bölgedeki El Ömer petrol yatağının kontrolü, El Nusra'dan IŞİD'e geçti.

Söz konusu bölgeden, çatışmalar başlamadan önce günde 370 bin varil petrol çıkarılıyordu.

Suriye'de Beşar Esad'a karşı savaşan iki radikal örgüt arasında, ülkenin kuzeyinde ve doğusunda çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan Suriye'de El Kaide bağlantılı El Nusra ile birlikte hareket eden silahlı gruplar IŞİD saflarına katıldıklarını açıkladı.

Bölgede daha önce El Nusra'yı destekleyen diğer silahlı gruplar da benzer açıklamalarda bulundu.

Bu gelişmeler sonrası Irak'ta başta musul olmak üzere birçok noktayı kontrol altında tutan IŞİD'in, Suriye'de de hızla zemin kazanması bekleniyor.

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