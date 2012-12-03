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Suriye'nin 'efsane'si Makdisi muhaliflere mi katıldı?

Bilgisi, ikna gücü, davranışları ve giyimiyle Suriye'de 'efsane' olarak anılan Makdisi'nin Esad tarafından uzaklaştırıldığı öne sürülmüştü

03 Aralık 2012 20:42

Suriye'deki kriz döneminde Esad rejiminin dış dünyaya açılan yüzü olarak gösterilen Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdisi'nin kovulmadığı, muhaliflerin tarafına geçtiği iddia edildi.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El Manar televizyonu, Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdisi'nin görevinden alındığını öne sürdü. 
 
Reuters ise Esad rejiminin resmi görüşünü yansıtmayan açıklamaları nedeniyle kovulduğu iddia edilen Makdisi'nin muhaliflerin tarafına geçtiğini duyurdu.
 
Türkiye'nin savaş uçağının Suriye tarafından düşürüldüğü dönemde, Esad yönetimi adına sık sık açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdisi, son dönemde ortalıkta görünmüyordu.
 
Makdisi'nin cep telefonunun da dünden bu yana kapalı olduğu ve bu konuda Suriye basınında tek bir haberin yer almadığı belirtildi.
 
Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdisi, Suriye'deki kriz nedeniyle sosyal paylaşım ağı Twitter'taki hesabından da sık sık açıklamalar ve yorumlarda bulunuyordu.
 

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