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Suriye'nin düşürdüğü Türk uçağı için kaza kırım raporu tamamlandı

22 Haziran tarihinde Suriye tarafından düşürülen Türk savaş uçağıyla ilgili kaza kırım raporu tamamlandı

19 Kasım 2012 20:01

Suriye tarafından 6 ay önce düşürülen Türk savaş uçağıyla ilgili rapor tamamlandı. Rapora göre; füzeyi son anda fark eden pilotların kaçma manevrası sırasında füze infilak etti. Ortaya çıkan basınç, pilotların kontrolü kaybetmesine neden oldu ve uçak denize çakıldı.

Kaza kırım raporunda keşif uçağının optik güdümlü füze nedeniyle düştüğü tespiti yapıldı. Rapora göre; uluslararası hava sahasında keşif çalışması yapan Türk uçağının radar ikaz sistemi füze bataryasının radarını algıladı. Ancak sistem füzenin ateşlendiğine ilişkin uyarı vermedi. Bunun nedeni ateşlenen füzenin radar güdümlü değil, optik güdümlü olmasıydı.

Güdümsüz füzeler ile optik ya da ısı güdümlü füzeleri algılayabilen uyarı sisteminin bulunmadığı RF-4 uçağının pilotları Hasan Hüseyin Aksoy ve Gökhan Ertan, yer istasyonundan yönlendirilen füzeyi son anda fark etti. Pilotlar sola doğru kaçma manevrası yapmayı da başardı.

Füze uçağa isabet etmedi, ancak RF-4'ün sol arkasında havada infilak etti.

Patlamanın yarattığı basınçla birlikte pilotlar sert manevra halindeki uçağın kontrolünü kaybetti.

Pilotların kontrolü yitirdikleri nokta, uçak 2500 metre yükseklikte ve saatte 482 kilometrelik hızdaydı. Bu hızla Suriye kara sularına sürüklenen uçak, denize çakılınca parçalandı.

 

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