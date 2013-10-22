'Suriye'nin Dostları ılımlı muhalefeti desteklemeli'

Londra'da yapılan Suriye'nin Dostları toplantısı öncesinde, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye'deki ılımlı muhalefeti desteklemenin, radikalleri iktidar dışında tutmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hague, bugün Londra'da Suriyeli muhalefet temsilcileriyle buluşan Arap ve Batılı dışişleri bakanları toplantısı öncesinde konuştu.

Toplantıda, Suriye konusunda gelecek ay yapılacak barış müzakereleri değerlendirilecek. Bakanlar, Suriye muhalefetini Cenevre'de ikinci turu yapılacak müzakerelere katılmaya ikna etmeyi amaçlıyor.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, önceki gün Suriye'yle ilgili 2. Cenevre konferansının 23 Kasım'da başlayacağını açıklamıştı.

Ancak muhalefetin bileşenlerinden biri olan Suriye Ulusal Konseyi, Beşar Esad hükümetinin temsilcileriyle bir araya gelmek istemediğini söyleyerek gelecek ayki müzakereleri boykot etme tehdidinde bulunuyor.

Grup, herhangi bir anlaşmanın Esad'ın görevi bırakmasını şart koşması gerektiğini söylerken, Şam böyle bir seçeneğin masada olmadığını belirtiyor.

Bununla beraber zirveye katılan bakanlar, barış görüşmelerinde herhangi bir başarı sağlanabilmesi için, muhalefette birlik sağlanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

'Birliğe teşvik'

Dışişleri Bakanı Hague, Suriye'nin Dostları adı altında Londra'da biraraya gelen 11 ülke dışişleri bakanlarının, 2. Cenevre toplantısı öncesinde muhalif grupları "birlik halinde tutum alma"ya teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Suriye'de El Kaide ile bağlantılı İslamcı grupların giderek daha büyük rol oynadığını kabul eden Hague, bunların barış süreci ile ilgili olmadığını ve ılımlı güçlerle mücadele halinde olduğunu ifade etti.

Hague, "Suriye'ye demokratik, çoğulcu, mezhep ayrımından uzak bir gelecek sağlama hedefine bağlı ılımlı muhalifleri desteklememizin nedeni şu ki, onların rol sahibi olmaması durumunda, Suriye halkının yapabileceği tek tercih Esad ile radikaller arasında olacaktır." dedi.

Kriz uzadıkça daha tutucu hale geldiğini belirten Hauge, bu nedenle 2. Cenevre görüşmeleri ile çözüm çabalarını yenilediklerini ifade etti.

Londra toplantısında İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Mısır, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin, 2. Cenevre görüşmelerinde, Suriye'de Esad'sız bir siyasi geçiş sürecinin hedeflenmesi konusunda fikir birliğini ifade etmesi bekleniyor.

Esad: Hangi güçler katılacak?

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry daha önceki açıklamasında Suriyeli muhaliflerin Cumhurbaşkanı Esad'ın görevde kalmasını istemediklerini belirtmişti.

Kerry, Esad'ın 2014 seçimlerinde aday olacağı iddialarını reddetmişti.

Fakat Lübnan'ın el Mayadin televizyonuna yaptığı açıklamada Esad'ın, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmamak için bir neden görmediğini söylediği ifade edildi.

Esad, hükümetinin Cenevre konferansına koşulsuz katılacağını, fakat burada bir anlaşmaya varılması ihtimalini şu anda zayıf gördüğünü söyledi.

Esad, "Hangi güçler katılacak? Bunların Suriye halkıyla ilişkisi nedir? Bunlar Suriye halkını mı temsil ediyor yoksa kendilerini yaratan devletleri mi?" diye sordu.

Suudi Arabistan ve Katar'ın, başta radikal İslamcı gruplar olmak üzere Suriye'deki muhalifleri finanse ettiğine inanılıyor.

İslamcı gruplarla ılımlı Özgür Suriye Ordusu arasındaki çatışmaların Suriye'de muhalefeti daha da zayıflattığı düşünülüyor.