Suriye'nin BM’ye gönderdiği mektupta Türkiye'ye ağır suçlamalar var

Suriye Dışişleri Bakanlığı BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği mektupta Türk hükümetini şikayet etti. Suriye rejimi, “terör gruplarının Suriye halkına karşı terör eylemleri düzenlemeleri için Türkiye hükümetinin her türlü desteği sunduğunu” savundu.

Resmi haber ajansı Sana’ya göre mektup Pazar günü gönderildi. Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye hükümetinin Suriyeli masum vatandaşları katletmek, mülklerini havaya uçurmak, ülkede bozgunculuk ve kaosu yaymak için tekfirci, vahhabi ve Kaide terör örgütünden binlerce teröristin sınırları üzerinden Suriye'ye girmelerine izin verdiğini” savundu.

Türkiye havalimanlarını ‘terörizme’ açtı!

Mektupta ayrıca “yıllarca terörle mücadele ettiğini iddia eden Türkiye hükümetinin, Suriye ile olan tüm sınırlarını ve havalimanlarını terör unsurlarına Suriye halkına katliamlar yapması için açması ve bu unsurları desteklemesinin esef verici olduğunu belirterek bu tutumun uluslar arası kanunlara ve komşuluk ilişkilerini ihlal, uluslar arası terörle mücadeleye de inkâr teşkil ettiği” ifade edildi.

Bakanlık, “Arap ve yabancı ülkelerden gelen Suriye’ye düşman örgütleri barındırıp silah ve para desteği vermekle yetinmeyen Türkiye hükümetinin teröristleri eğitmek için eğitim kampları açtığını, onları kucaklayıp ağırladığını” iddia etti.

Bakanlık, Türkiye’nin silahlı unsurları finanse ettiği, silah sağladığı ve eğittiği yönünde uluslararası medyada yer alan haberlere de yer vererek, “Güvenlik Konseyi ve uzman komisyonlarına gizli olmayan ve konsey üyesi pek çok ülkenin medyasında yer alan bu tehlikeli bilgileri Suriyeli masum vatandaşları, bölge güvenlik ve barışını tehdit etmesi nedeniyle soruşturma, bu ihlallere son verme, sorumluları, finansörleri ve destekçilerini cezalandırma” çağrısında bulundu.

Mektupta, Sunday Times gazetesinin 14 Eylül tarihinde yayınladığı bir habere de değinilirken, “Bu katliamlara Türkiye ile Güvenlik Konseyinde ağırlığı olan bazı ülkelerin yanı sıra Suriye’ye komşu ülkelere silah gönderen, Suriye halkına karşı terörü ve katliamı finanse eden Katar, Suudi Arabistan ve Libya arasındaki ahlaksız ittifaklar nedeniyle suskun kalmak terörü desteklemek, Suriye’de kin, katliam ve terörü körüklemektir” denildi.