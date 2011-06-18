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Dünya

SURİYE'NİN BM'DEN İLGİNÇ TALEBİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

18 Haziran 2011 13:09

-SURİYE'NİN BM'DEN İLGİNÇ TALEBİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 18.06.2011 - Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, BM Güvenlik Konseyi'ne mektup yazarak, Suriye'yi kınayan karar tasarısının kabul edilmemesini istedi. Muallim, Konsey'e yazdığı mektupta İngiltere, Fransa, Almanya ve Portekiz tarafından hazırlanıp sunulan, Suriye'deki şiddet olayları nedeniyle Esad yönetimini kınayan karar tasarısının ''yanlış bilgilere dayandığını, kararın kabulünün, Suriye'nin içişlerine müdahale anlamına geleceğini, aynı zamanda Suriye'deki terör ve aşırı grupların işine geleceğini'' savundu. BM kulislerinde 15 üyeli Konsey'in daimi üyelerinden Rusya, Çin ile geçici üyelerinden Lübnan, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'nın karar tasarısına sıcak bakmadıkları belirtiliyor.

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