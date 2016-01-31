T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi: Türkiye, çözüm istiyorsa terörist göndermekten vazgeçsin

Suriye muhalefeti, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile buluştu

31 Ocak 2016 21:14

Suriyeli muhalif gruplar, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile buluştu. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi toplantıda “Türkiye, Suriye’deki sorunun çözülmesini istiyorsa terörist göndermekten vazgeçsin” dedi.

Diken'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan’ın destek verdiği Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), sivil ölümlerin son bulmaması durumunda Cenevre görüşmelerinden ayrılacağını belirtti.

Suriye hükümetini temsilen toplantıya katılan Beşar el-Caferi ise hükümetin insani koridor, ateşkes ve tutukluların serbest bırakılması gibi hamleleri, yapılacak karşılıklı görüşmelerle değerlendirebileceğini söyledi.

Caferi sözlerine şöyle devam etti: “Terörizme destek verenlerle terörizme karşıymış gibi yapan siyasal gruplar arasında bir bağ var. Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün Suriye’deki sorunun çözümünde yardımcı olma gibi bir niyeti varsa ülkeye terörist göndermeyi bıraksınlar.”

ETİKETLER

cenevretürkiyesuriyebirleşmiş temsilcilübnansuudi arabistanteröristçözümrusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24