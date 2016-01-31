Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi: Türkiye, çözüm istiyorsa terörist göndermekten vazgeçsin

Suriyeli muhalif gruplar, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile buluştu. Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi toplantıda “Türkiye, Suriye’deki sorunun çözülmesini istiyorsa terörist göndermekten vazgeçsin” dedi.

Diken'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan’ın destek verdiği Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), sivil ölümlerin son bulmaması durumunda Cenevre görüşmelerinden ayrılacağını belirtti.

Suriye hükümetini temsilen toplantıya katılan Beşar el-Caferi ise hükümetin insani koridor, ateşkes ve tutukluların serbest bırakılması gibi hamleleri, yapılacak karşılıklı görüşmelerle değerlendirebileceğini söyledi.

Caferi sözlerine şöyle devam etti: “Terörizme destek verenlerle terörizme karşıymış gibi yapan siyasal gruplar arasında bir bağ var. Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün Suriye’deki sorunun çözümünde yardımcı olma gibi bir niyeti varsa ülkeye terörist göndermeyi bıraksınlar.”