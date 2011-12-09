-Suriye'nin başkentinde olağanüstü hal manzaraları -Şam'ın Duma semti adeta askeri kuşatma altında -"Cuma günleri cami ve hastaneler gözetim altında" -"Bölgede yakacak ve gıda sıkıntısı yaşanıyor" -"Bazı yaralılar hastanede tedavi edilmiyor" -"Kağıt kalem taşımak, suç sayılıyor" ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - İzlenim - Başkent Şam'ın Duma bölgesinde 7 aydan beri var olan askeri birliklerin sayısı gün geçtikçe artarken zırhlı araçlar eşliğinde operasyonlar devam ediyor. Bölgenin çevresi adeta askeri kuşatma altında, yollarda sık aralıklarla kontrol noktaları kurulmuş, kente giriş çıkış ise sürekli gözetim altında. Duma bölgesinde yaşayanlar, devlet hastanesinde acil hastalar için kan bulunmadığını ve yaralıların kendi güvenlikleri için hastanede sadece iki-üç saat kalabildiklerini anlatıyor. Birçok yaralının ise hastaneye kabul edilmediğini söyleyen Dumalılar, birçok doktorun kendilerine gelen hastaları, güvenlik güçlerinin onayı olmadan tedavi etmediğini ve bu yüzden birçok yaralının kendi evinde özel doktorlar tarafından tedavi edildiğini belirtiyor. Muhalif, bazı yaralıların ise yaraları sarıldıktan sonra tutuklandığının da altını çizdi. Cuma günleri, hastane ve camilerin sürekli gözetim altında olduğunu anlatan Dumalı bir muhalif, "Duma'da her Cuma günü, namaz sonrasında gösteriler düzenleniyor. Güvenlik güçleri ise bu gösterileri engellemek için camiler etrafında yoğun güvenlik önlemleri alıyorlar" dedi. Hastaneye cenazelerini almaya gelen ailelere bir sürü evrak imzalatıldığını anlatan başka bir muhalif de güvenlik güçlerinin ailelere Suriye medyasına "oğlumuzu silahlı gruplar öldürdü" şeklinde demeç vermelerini istediğini aktardı, demeç vermeyenlerin ise cenazelerinin bazen verilmediği veya aileleri tehdit ettiklerini söyledi. Cuma günleri, genellikle telefon ve elektriğin Duma'da kesildiğini ve Şam ile aralarında çok az dolmuş seferinin yapıldığını anlatan muhalifler bölgedeki mazot ve temel gıda maddesi sıkıntısına dikkat çekti. Evlerde yapılan aramalarda bazı güvenlik güçlerinin değerli eşyalara el koyduklarını söyleyen muhalifler, bazı kontrol noktalarında cep telefonlarına el konulduğunu da belirtti. Muhalifler, Duma'daki Teşrin ilkokulunda, bazı öğrencilerin Suriye bayrağının yanına "hürriyet bizim de hakkımız" şeklinde yazı yazmasından dolayı, okul müdürü ve bazı öğrencilerin tutuklandığını belirtti. Halkın elinde onbinlerce görüntü olduğunu, bu görüntülerin güvenlik nedeniyle yayınlanmadığını, anlatan muhalifler yayımlandığı anda güvenlik güçlerinin yerlerini tespit ettiğini kaydetti ve Cuma günleri, gösteriler için pankarat hazırlanması ihitimaline karşı kağıt kalem taşıyanların bile tutuklandığına dikkat çekti. (MUH-ÖFÇ)