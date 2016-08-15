Suriye'nin Atme kasabasındaki saldırıyı IŞİD üstlendi

IŞİD, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme kasabasında meydana gelen intihar saldırısını üstlendi. Örgüt, kendisiyle savaşmak üzere Halep'e giden Amerikan destekli muhalifleri vurduğunu savundu.

Türkiye-Suriye sınırındaki İdlib vilayetinin Atme kasabasına dün gece düzenlenen intihar saldırısını IŞİD üstlendi. Reuters’ın haberine göre, örgüt Telegram adlı mesajlaşma uygulamasındaki Amaq Ajansı üzerinden açıklama yaptı.

“Batı destekli muhalifler vardı”

Reuters’ın bölgedeki kaynakları, saldırının Batı destekli muhalifleri taşıyan bir otobüse düzenlendiğini söylerke, IŞİD de vurulan otobüste kendileriyle savaşmak üzere Halep’e giden Amerikan destekli gruplara mensup 50 kişinin bulunduğu savundu.

“İki Türk askeri öldürüldü” iddiası

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü saldırıda en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, bu kişiler arasında iki Türk askerinin bulunduğuna dair haberler aldıklarını da açıkladı. Ancak Reuters haberinde, bu iddiayı doğrulatamadığını belirtti.