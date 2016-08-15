T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'nin Atme kasabasındaki saldırıyı IŞİD üstlendi

IŞİD saldırıda 50 muhalif savaşçının öldürüldüğünü duyurdu

15 Ağustos 2016 23:56

IŞİD, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme kasabasında meydana gelen intihar saldırısını üstlendi. Örgüt, kendisiyle savaşmak üzere Halep'e giden Amerikan destekli muhalifleri vurduğunu savundu.

Türkiye-Suriye sınırındaki İdlib vilayetinin Atme kasabasına dün gece düzenlenen intihar saldırısını IŞİD üstlendi. Reuters’ın haberine göre, örgüt Telegram adlı mesajlaşma uygulamasındaki Amaq Ajansı üzerinden açıklama yaptı.

 

“Batı destekli muhalifler vardı”

 

Reuters’ın bölgedeki kaynakları, saldırının Batı destekli muhalifleri taşıyan bir otobüse düzenlendiğini söylerke, IŞİD de vurulan otobüste kendileriyle savaşmak üzere Halep’e giden Amerikan destekli gruplara mensup 50 kişinin bulunduğu savundu.

 

“İki Türk askeri öldürüldü” iddiası

 

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü saldırıda en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, bu kişiler arasında iki Türk askerinin bulunduğuna dair haberler aldıklarını da açıkladı. Ancak Reuters haberinde, bu iddiayı doğrulatamadığını belirtti.

ETİKETLER

suriyeatme azezışid saldırısıısis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24