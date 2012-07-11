Suriye'nin ardından İsrail uçakları sınıra yaklaşınca TSK alarm verdi!

Uçak krizinin ardından Suriye’ye yönelik angajman değişikliğine giden ve Türk hava sahasına yaklaşan Suriye hava unsurlarına karşı alarm veren Türkiye, bir ilke imza atarak bu kapsama İsrail’i de dahil etti.

6 Temmuz’da, İsrail Hava Kuvvetlerine ait 2XF-15 uçağının, Doğu Akdeniz’de ve uluslararası hava sahasında uçarken, Türkiye hava sahasına “yaklaşması” üzerine, TSK’nın “hakiki alarm” verdiği ortaya çıktı.

İsrail uçağına yönelik füze donanımlarıyla havalanan İncirlik’te bulunan 2XF-16 “Scramble Kolu”, sınır ihlali olmayınca 10.26-12.40 saatleri arasında, Adana ve Hatay üzerinde kontrol amaçlı devriye uçuşu icra etti. İhlal gerçekleşmesi durumunda, Türk F-16’ların değişen angajman kuralları çerçevesinde, İsrail’i hedef olarak görüp vurma hakkı bulunuyor.

TSK, Suriye’nin Türk askeri uçağını düşürmesinden önce İsrail hava unsurlarının, uluslarası hava sahasında yaptıkları sınıra yakın uçuşlara karşı alarm vermiyordu. En son Mayıs ayında İsrail’e ait tipi tespit edilemeyen bir uçak KKTC hava sahasını “ihlal ettiği” için Türkiye’yi alarma geçirmişti.

Dışişlerine bildirildi İsrail uçağının Doğu Akdeniz’de ve uluslararası hava sahasında uçarken Türk hava sahasına yaklaşmasının ardından olayın Dışişleri Bakanlığı’na bildirildiği öğrenildi.

Uçak krizinden sonra 30 Haziran itibariyle Hatay ve Mardin’in güneyinde Suriye hava sahasında sınıra yakın uçarak TSK savaş uçaklarının füze donanımlarıyla havalanmasına neden olan Suriye helikopterlerine karşı, Türkiye hakiki alarm veriyordu. 30 Haziran’da Türkiye sınırına 4 mil yakın uçan Suriye helikopterleri, 1 Temmuz’da ise sınıra 2 mile kadar yaklaşmışlardı. Suriye hava unsurları en son sınıra 1,7 deniz mili kadar yakın uçması ise dikkat çekmişti. İhlalin gerçekleşmemesi nedeniyle Türk savaş uçakları, kontrol amaçlı devriye uçuşu gerçekleştirmişti.