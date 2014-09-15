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Ekonomi

Suriye'nin 4 bin otomobili limanda bekliyor

İkinci el 4 bin otomobil 4.5 aydır İskenderun, Mersin ve Taşucu limanlarında bekletiliyor

15 Eylül 2014 15:40

Suriyeli ithalatçıların muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde satılmak üzere Güney Kore’den satın alıp, gemilerle getirdiği ikinci el 4 bin otomobil, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu giriş- çıkış yasağı nedeniyle 4.5 aydır İskenderun, Mersin ve Taşucu limanlarında bekletiliyor. İthalatçılar, yasak nedeniyle zararlarının 15 milyon doları geçtiğini söyledi.

Limanlarda bekletilen otomobillerin Türkiye’deki işlemlerini yürüten Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Fatih Çimen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 26 Aralık 2013’te aldığı karar nedeniyle, Güney Kore’den gemilere yüklenen ve bir aylık yolculuğun ardından geçen Mayıs ayında Türkiye’ye gelen araçların Suriye’ye geçişine izin verilmediğini belirtip, zor durumda kaldıklarını söyledi. 

DHA'daki habere göre, otomobillerin durdurma ve iadesi olmadığını belirten Çimen, "2’nci el araçlar bir aylık yolculuktan sonra Türkiye’ye geldi. Limanlarda yer olmadığı için Ürdün ve Malta’ya gönderilen araçlar yeniden Türkiye’ye getirildi. 2014 yılı Mayıs ayından bu yana da Türkiye’de limanlarda bekliyor. Kararın verildiği tarihten bir gün önce yola çıkan söz konusu otomobilleri son kez Suriye’ye geçişinin sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Suriyeli ithalatçı Abdulmacid Yousef ise şu anda limanlarda çeşitli firmalara ait 4 bin civarında otomobilin bulunduğunu ve her otomobil için günlük 5 dolar ardiye ücreti ödediklerini söyledi. İstanbul Ticaret Odası’na da kayıtlı olduğunu belirten Yousef, "Güney Kore’den alıp Suriye’ye götürüp satıyoruz. Yasak kararı ile limanlarda kaldı. Otomobillerin limanlarda bekletilmesi ve zamanında Suriye’ye gönderilememesi nedeniyle zararımız 15 milyon dolara ulaştı. Mevcut otomobillerin işlemlerinin yapılması için bakanlığın izin vermesini istiyoruz" diye konuştu.

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