-Suriyelinin otomobilinden servet çıktı ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak için Öncüpınar Gümrük Sahasına gelen Suriye uyruklu bir kişinin otomobilindeki özel yapılmış zulada 3 milyon 208 bin lira değerinde döviz ele geçirildi. AA muhabirinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Gaziantep'teki Öncüpınar Gümrük Sahasına gelen M.F.N. (25) idaresindeki Suriye plakalı hususi otomobil, yolcu salonu muayene peronuna geldiğinde şüphe üzerine durduruldu. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan aramada, aracın arka koltuk arkasına özel olarak yapılmış bir zula tespit edildi. Zuladan 50 bin 500 İsviçre Frangı, 50 bin 500 Norveç Kronu, 121 bin 820 İsveç Kronu, 42 bin Avustralya Doları, 7 bin 50 Kanada Doları, 6 milyon 300 bin Suudi Arabistan Riyali, 603 bin Japon Yeni çıktı. Söz konusu paraların değeri, serbest piyasa döviz kuruna göre 3 milyon 208 bin 820 lira olarak hesaplandı. M.F.N. gözaltına alınırken paralar da sahte olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla Merkez Bankası Gaziantep Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan incelemede paraların sahte olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine zanlıya, paraları beyan etmediği gerekçesiyle Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna göre, ele geçirilen dövizin değerinin 10'da 1'i kadar idari para cezası verildi. Ceza tutarı olan yaklaşık 320 bin lira tahsil edildikten sonra paralar söz konusu kişiye iade edildi. Gümrük yetkilileri, beyan etmek şartıyla yolcuların yurt dışından gelirken beraberinde istedikleri kadar nakit para getirebileceklerini, bu konuda yasal bir engel olmadığını ancak bunun kara para olabileceğine ilişkin bir suçlama ve şüphe oluşması halinde, yolcunun bunun kara para olmadığını kanıtlaması gerektiğini belirttiler. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna göre, Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmak zorunda. Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberindeki para gümrük idaresi tarafından muhafaza altına alınıyor. Üzerindeki parayı beyan etmeyen yolculara, taşıdıkları değerin; tutar konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolculara ise taşıdıkları değer ile açıkladıkları değer arasındaki farkın 10'da 1'i kadar idari para cezası kesiliyor.