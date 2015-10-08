"Suriyelilerin yüzde 52'si ancak Esad devrilirse ülkelerine geri dönecek"

İngiliz Times gazetesi Almanya'daki bir araştırma merkezinin Suriyeli göçmenlerle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını aktardı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Araştırma WZB Berin Sosyal Bilim Merkezi tarafından 900'e yakın Suriyeliyle görüşülerek yapıldı.

Araştırmaya katılan Suriyelilerin büyük bölümü ülkeden Suriye ordusunun bombardımanı nedeniyle kaçtığını belirtti.

Haberde özetle şu bilgiler verildi:

"Almanya'ya gelen mültecilerle ilgili yapılan ilk araştırmaya göre Avrupa'ya gelen Suriyelilerin çoğunluğu IŞİD değil Esad rejiminden kaçıyor.

"Suriye'deki çatışmalardan kaçanların yüzde 70'i rejimin şiddetinden kaçtığını söyledi.

"Araştırma, mültecilerin çoğunluğunun Suriye'ye dönmeyi tercih edeceğini söylediğini de gösteriyor. Ancak yüzde 52'si bunu ancak Cumhurbaşkanı Esad'ın devrilirse yapacağını belirtmiş.

"Mültecilerin sadece yüzde 8'i sürekli yaşamak üzere Avrupa'ya yerleşeceklerini söyledi.

"Yüzde 58'i, uluslararası toplumun, sivil yerleşimleri rejimin bombardımanından koruyacak uçuşa yasak bölgeler kurması durumunda daha fazla Suriyelinin memleketlerinde kalacağını belirtti.

Haberde Suriye İnsan Hakları Ağı örgütünün verilerine de yer verilmiş.

"Suriye İnsan Hakları Ağı'nın verileri, Suriye'de rejimin, yılın ilk yarısındaki sivil ölümlerinin dörtte üçünden sorumlu olduğunu gösteriyor. Temmuz ayına kadar öldürülen 10 bin 345 sivilden 7894'ü Esad yanlısı güçler tarafından öldürüldü. İkinci büyük güç IŞİD oldu. IŞİD 1131 sivil öldürdü.

"İnsan hakları örgütü, ölümlerin büyük bölümüne, rejimin muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri üzerinde kasti bir şekilde varil bombası kullanmasının neden olduğunu söylüyor."