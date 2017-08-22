Suriyelilerin sınır kapısında 'bayram geçişi' kuyruğu

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramını ülkelerinde geçirmek için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na akın eden Suriyeli\'ler, uzun kuyruklar oluşturdu.

İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, Kurban Bayramı nedeniyle valiliğin izniyle gitmek isteyen sığınmacıların Öncüpınar Kapısı\'ndaki geçişleri sürüyor. Ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden yüzlerce Suriyeli, uzun kuyruklar oluşturdu. Sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor. Bayram nedeniyle ülkesine geçen Suriyeli sayısının 18 bine ulaştığı belirtildi.

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