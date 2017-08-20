T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriyeliler'in sınır kapısında bayram geçişi izdihamı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS Valiliği'nin izniyle Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geçişi sırasında izdiham görüldü

20 Ağustos 2017 16:21

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS Valiliği\'nin izniyle Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler\'in Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda geçişi sırasında izdiham görüldü.
Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Öncüpınar Sınır Kapısı\'na akın etti. Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin 6\'ncı gününde sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Gümrük kapısında işlemleri yapılan ve ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, izdihama yol açtı. Görevlilerin müdahalesiyle önünü geçilen izdihamda bazı kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Sınırda bekleyen bazı sığınmacıların, 40 dereceye ulaşan sıcakta güneşten korunmak için şemsiye kullandıkları görüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitDHA KİLİS ValiliğiKurban BayramıSınır KapısıSuriyeliGümrükSuriyelilerGörevlilerinSınırdaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24