Suriyeliler'in sınır kapısında bayram geçişi izdihamı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS Valiliği\'nin izniyle Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler\'in Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda geçişi sırasında izdiham görüldü.

Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Öncüpınar Sınır Kapısı\'na akın etti. Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin 6\'ncı gününde sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Gümrük kapısında işlemleri yapılan ve ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, izdihama yol açtı. Görevlilerin müdahalesiyle önünü geçilen izdihamda bazı kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Sınırda bekleyen bazı sığınmacıların, 40 dereceye ulaşan sıcakta güneşten korunmak için şemsiye kullandıkları görüldü.

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