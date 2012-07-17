Suriyelilerin konteynerında olay: 4 polis yaralı

Hatay Kilis’teki konteyner kentte kalan Suriyeliler, ‘yeterli su verilmediği’ gerekçesiyle eylem başlattı. Eylem nedeniyle çıkan olaylarda 4 polis ile 10 Suriyeli yaralandı.

Öncüpınar Sınır Kapısı’ndaki konteyner kentte toplanan 500 kişilik Suriyeli grup, kendilerine 'yeterli su verilmediğini' gerekçe göstererek eylem başlattı.

Polisin dağılın uyarısına taş atarak cevap veren eylemciler, çöp konteynerlarını ateşe verdi.

İdari binanın da camlarının kırıldığı olaylarda göstericilerin saldırısı sonucu, 4 polis yaralandı.

Olayların büyümesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan takviye kuvvetler bölgeye gelerek, göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Polisin müdahalesi sonucu, ilk belirlemelere göre 10 gösterici gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Polisin müdahalesi sürerken İl Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar ile İl Jandarma Komutanı Murat Çolak konteynır kente girdi.

Akpınar daha sonra hastaneye giderek yaralı polisleri ziyaret etti. Suriyeliler tarafından ateşe verilen çöp konteynerları ise itfaiye tarafından söndürüldü.

Olaylar polis tarafından kontrol altına alındı.