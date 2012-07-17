T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriyelilerin konteynerında olay: 4 polis yaralı

Kiliste'teki Suriyeli grup, kendilerine 'yeterli su verilmediğini' gerekçesiyle eylem başlattı

17 Temmuz 2012 14:20

Hatay Kilis’teki konteyner kentte kalan Suriyeliler, ‘yeterli su verilmediği’ gerekçesiyle eylem başlattı. Eylem nedeniyle çıkan olaylarda 4 polis ile 10 Suriyeli yaralandı.

Öncüpınar Sınır Kapısı’ndaki konteyner kentte toplanan 500 kişilik Suriyeli grup, kendilerine 'yeterli su verilmediğini' gerekçe göstererek eylem başlattı.

Polisin dağılın uyarısına taş atarak cevap veren eylemciler, çöp konteynerlarını ateşe verdi.

İdari binanın da camlarının kırıldığı olaylarda göstericilerin saldırısı sonucu, 4 polis yaralandı.

Olayların büyümesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan takviye kuvvetler bölgeye gelerek, göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Polisin müdahalesi sonucu, ilk belirlemelere göre 10 gösterici gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Polisin müdahalesi sürerken İl Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar ile İl Jandarma Komutanı Murat Çolak konteynır kente girdi.

Akpınar daha sonra hastaneye giderek yaralı polisleri ziyaret etti. Suriyeliler tarafından ateşe verilen çöp konteynerları ise itfaiye tarafından söndürüldü.

Olaylar polis tarafından kontrol altına alındı.

ETİKETLER

SuriyelilerHatayKiliskonteyneryaralıpolissu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24