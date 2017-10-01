Suriyelilerin İŞKUR'u 'Rızk', 3 yılda 10 bin kişiyi istihdam etti

Suriyeliler için beş ay önce kurulan, iş ve işçi bulma kurumu ‘Rızk İstihdam Ofisi’, 3 yılda üç şehirde 10 bin Suriyeliye iş buldu. Başvuranlar niteliklerine göre inşaat işçiliğinden aşçılığa, elektrik-elektronikten pazarlamaya kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yerleştiriliyor.

Milliiyet'te yer alan ahbere göre Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’de yeni bir hayata adım atan 3 milyon Suriyelinin sosyal uyumu için çalışmalar sürerken, Fatih’te beş ay önce açılan bir istihdam ofisi, işsiz Suriyelileri çalışan yapıyor. Katar Silatech Uluslararası Derneği tarafından açılan “Rızk İstihdam Ofisi”ne başvuranlar niteliklerine göre çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yerleştiriliyor. 18-65 yaş aralığındaki tüm Suriyelilerin başvurabiliyor.

10 bin Suriyeliye iş

Ofise ilgi de epey yoğun. Günde ortalama 40 Suriyelinin kapısını çaldığı ofisin müdürü ise Muhammed El Şihab. Savaş başladıktan kısa süre sonra Türkiye’nin yolunu tutan El Şihab, önceden Deyrezor’da bir şirket sahibi olduğunu anlatıyor. Ekonomi mezunu olan El Şihab, “Savaşın ardından ailemle İstanbul’a geldim. Bize kucak açan Türkiye’ye ne kadar teşekkür etsek az. İlk günden itibaren bize oldukça büyük yardımlar yapıldı. Ancak hayat bir taraftan devam ediyor. Suriyeliler kendi çabalarıyla rızkını kazanmak durumunda. Bir paket yardım bir hafta yeter. Ama ya daha sonra ne olacak? Gelen maddi yardımlara ihtiyaç duymadan yaşamak gerekiyor. Bu hem Türkiye için hem de gelecekteki Suriye’yi inşa etmek için önemli” diyor.

Yalnızca iş imkanı değil mesleki eğitim de sunuyor

El Şihab, İstanbul Rızk Ofisi’nin Katar Silatech Uluslararası Derneği tarafından, Şanlıurfa ofisinin RAF Derneği tarafından, Gaziantep’teki ofisin de Hope Foundation tarafından desteklendiğini belirterek, “Ofis Suriyelilere sadece iş imkanı değil, aynı zamanda mesleki eğitim imkanı da veriyor. Buraya gelen Suriyelilerin önemli bir kısmı zaten meslek sahibi. Makine mühendisi, mimar, öğretmen, tesisatçı hatta doktorlar bize başvurup iş arıyor. Biz burada dikiş-nakış, oto tamir, Türkçe dil eğitimi gibi dersler de veriyoruz” diyor.

Kurumun Şanlıurfa ve Gaziantep’teki şubeleriyle bu alanda ciddi tecrübe edindiklerini de aktaran El Şihab, “Şu ana kadar 10 binin üzerinde Suriyeliye iş imkanı sağladık. İstanbul’da sadece altı ayda bin 100 Suriyeliyi işe yerleştirdik” diyor. İşçi arayan Suriyeli şirketlerin yanında Türk firmalarının da kendilerinden eleman temin ettiğini kaydeden El Şihab, “Fabrika fabrika gezerek işçi ihtiyaçları varsa onlara aradıkları nitelikte eleman yönlendirebileceğimizi söylüyoruz. Birlikte çalıştığımız pek çok Türk şirket var” ifadelerini kullanıyor. Ofisin kimseden ücret talep etmediğini de belirten El Şihab, “Rızk, Suriyeli mültecilerin istihdamını sağlamak amacıyla milli eğitim müdürlükleri ve İŞKUR gibi Türk resmi kurumlarıyla da iş birliği yapıyor. Bunun yanında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) de işbirliği yaptığımız kurumlardan. Böylece Türkiye’nin ekonomisine katkı da sağlıyoruz” diyor.

İki gün içinde iş sahibi olan var

İstihdam ofisinin çalışanları da Suriyeli. Halepli 27 yaşındaki mikrobiyolog Resmiye Ahmet, Rızk İstihdam Ofisi’nde iş danışmanı olarak çalışıyor. İstanbul’da akademik kariyerine devam etmek istediğini belirten Ahmet, “Bu yıl doktoramı yapmak istiyorum. Burada iş arayan Suriyelileri yönlendiriyorum” diyor. Bir diğer iş danışmanı Muhammed Ali ise, “Bize başvuran adayların niteliklerine göre yapabilecekleri işleri sıralıyoruz. Eğer sistemde uygun bir iş yoksa ilgili yerlere gidip eleman arıyorlarsa onlara nitelikli eleman temin edebileceğimizi söylüyoruz. Bu işlem iki ya da üç gün sürüyor. Genellikle 2. günün sonunda kişiyi işe yerleştiriyoruz” dedi.

Rızk İstihdam Ofisi, nitelikli Suriyeli göçmenlere de sağladığı iş imkanlarıyla öne çıkıyor. O isimlerden biri Dr. Fadi Ali. Savaş sonrası Gaziantep’e gelen Ali, birçok sağlık merkezinde çalışmış. Ancak hiçbir yerde aradığını bulamamış. Bir süre önce Rızk İstihdam Ofisi’ni bulan Dr. Ali, uygun işi bu sayede bulmuş.

Sayılarla Rızk

İlk 2014 yılında Şanlıurfa’da kurulan sonra Gaziantep ve İstanbul’da çalışmalar yürüten Rızk İstihdam Ofisi’ne bugüne dek 47 bin 659 Suriyeli başvurdu. Bin 8 Suriyeli göçmene mesleki eğitim veren kurum, 10 bin 125 Suriyeliyi işe yerleştirdi. Kurumdan bu güne kadar toplamda 56 bin 767 kişi faydalandı. Ofis aracılığıyla iş bulan Suriyelilerin aldıkları maaşların ortalaması ise bin 380 lira.