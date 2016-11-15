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Suriyelilerin doğum oranı Türkleri geçti!

Son bir yılda 70 bin Suriyeli doğum yaptı

15 Kasım 2016 11:02

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Torunoğlu, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili Meclis Mülteci Hakları Alt Komisyonu'na bilgi verdi. Buna göre, Suriyelilerin doğum oranı Türk vatandaşlarını geçti.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sayısının 2 milyon 753 bin olduğunu belirten Torunoğlu’nun aktardığı bilgiler şöyle:

AB, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için BM emrine 348 milyon Euro verecek Suriyelilere 2011’den 2016 Eylül sonuna kadar 20 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti verildi. 967 bin Suriyeli yatarak tedavi aldı. 824 bin civarında ameliyat gerçekleştirildi. Bu süreçte 177 bin Suriyeli bebek doğdu. Son bir yılda 70 bin Suriyeli doğum yaptı. Sınırdan nakledilen 35 bin civarında Suriyeli yaralıya acil sağlık hizmeti verildi. Suriyelilere verilen bu hizmetlerin faturası yaklaşık 600 milyon TL. Avrupa Birliği fonlarıyla, Suriyelilere sağlık hizmetleri için 300 milyon euroluk proje oluşturuldu, 120 milyon eurosu alındı. Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin önemli bir kısmı çocuk ve kadın. Demografik olarak genç nüfus ağırlıklı.

 

3 milyonu geçti

 

Mülteci Hakları Komisyonu Başkanı Atay Uslu da, diğer ülkelerden gelen 300 bin yabancıyla birlikte Türkiye’deki sığınmacı sayısının 3 milyonu geçtiğini bildirdi. Uslu, "Türkiye dünyanın en fazla sığınmacı barındıran ülkesi konumunda. Bugün itibarıyla 25 milyar dolardan daha fazla bir insani yardım yapıldı" dedi. 

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