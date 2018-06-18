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Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 83 bin 121 Suriyeli ülkesine gitmişti

18 Haziran 2018 17:24

İç savaş nedeniyle Türkiye'de bulunan Suriyeliler, güvenli bölgelerde bulunan yakınlarıyla Ramazan ayı ve bayramını ülkesinde geçirdikten sonra tekrar Türkiye'ye dönmeye başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bugün başlayan girişler 15 Eylül'e kadar devam edecek. Bayrama, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartı ile giden Suriyelilerin dönüşlerinde kimlik kontrolü yanında parmak izi kontrolü de yapılarak girişleri sağlanıyor.

Hem Ramazan ayını ve hem de bayramı yakınları ile geçirmek için Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 21 Mayıs günü başlayan çıkışlar 18 Haziran'da sona ermişti. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yıl bayramlaşmak amacıyla 83 bin 121 Suriyeli ülkesine gitmişti.

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Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı

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