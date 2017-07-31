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Suriyelileri darp eden askerlerden 3’ü tutuklandı

Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinden bildiri yayınlanmıştı

31 Temmuz 2017 21:25

Hatay’ın Altınözü ilçesindeki Suriyeli kaçakları darbettiği iddiası ile gözaltına alınan hudut birliğinde görevli 4 askerden 3’ü tutuklandı, 1’i serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak dün haberlere yansıyan görüntülerde, sınırı kaçak şekilde geçmeye çalıştığı öğrenilen Suriyeli bir grubun askerlerce feci şekilde dövüldüğü ve hakaretlere uğradığı ortaya çıkmıştı.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 askerin sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen askerlerden 3’ü tutuklandı, 1’i serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığının sitesindeki bildiride, şunlar kaydedilmişti:

“28 Temmuz 2017 günü saat 11:00 sularında, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir.”

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