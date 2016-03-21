"Suriyelilere seçme ve seçilme hakkı geliyor"

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, ”Suriyeliler, 29 Nisan’dan itibaren vatandaş olabilecek. Birçok ilde demografik yapı da değişecek. Üç beş yıl sonra bazı illerde belediye başkanları Suriye kökenli TC vatandaşları olabilir, hatta bunlar arasından milletvekili bile seçilir” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Suriyelilerden oluşan ilk kafiledeki 252 kişi, 29 Nisan’da Türk vatandaşlığı hakkı elde edecek. Daha sonra da 5 yılını tamamlayan Suriyeliler, Türk vatandaşı olabilecek. 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 11. maddesi, vatandaş olmak isteyen yabancı uyruklu bir kişide, ‘’Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet etmiş olma’’ şartı arıyor. Bu şartı taşıyan da Bakanlar Kurulu kararı ile TC vatandaşı oluyor.

152 bin çocuk doğdu

2011’den bu yana Türkiye’ye gelen Suriyelilerin 152 bin çocuğu doğdu. Kanunun 8. maddesine göre de, Türkiye’de doğan ve yabancı ana-babasından dolayı, herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, Türk vatandaşı sayılıyor. Böylelikle Türkiye’de doğan 152 bin Suriyeli çocuk ve bundan sonra doğacaklar da, aileleri savaş nedeniyle ülkelerindeki resmi makamlara başvurup çocuklarını Suriye vatandaşı yapamadıkları için, Türk vatandaşlığını elde edebilecek.

"4 milyon artabiliriz"

Halen Türkiye’de yaşayan ve sayıları 2 milyon 720 bine ulaşan Suriyeli mültecinin yanı sıra, 170 bin de Irak’lı mülteci var. Türkiye’de doğan 152 bin çocukla sayı 3 milyon 42’ye ulaşıyor. Geri kabul anlaşması ile Türkiye’ye gönderilmesi planlanan, kaçak göçmenler de ilave edilince, sayı 4 milyona dayanıyor. Bu durum da, Türkiye nüfusunun önümüzdeki 5 yıllık bir dönemde toplam 4 milyon artması sonucunu doğuruyor. CHP’li Toprak, ”Geri kabul anlaşması büyük bir hatadır. İntihar anlaşmasıdır” dedi.

1 milyon yeni oy

AKP’nin, Türkiye’deki siyasi dengeleri etkilemek istediğini de savunan Toprak, ‘’2019′da yapılması öngörülen üç seçime milyonu aşkın mültecinin, yeni seçmen olarak katılımı söz konusu… Suriyelilerin vatandaşlığa kabulü ile seçmen dengeleri değişecek. Bu yıl sonlarında yapılacak olası bir erken seçim de dahi, 29 Nisan 2011’den sonra yurda giren 400-500 bin mülteci Türk vatandaşı olarak oy kullanabilir” dedi.

TBMM'de Suriyeli vekil

Toprak, “Mültecilerin yoğun olarak yerleştikleri sınır illerinde siyasi tablo daha da derinden etkilenecek. 90 bin nüfuslu ve 120 bin Suriyeli mültecinin yaşadığı, Kilis’te, gelecek seçimlerde Suriye asıllı bir belediye başkanı seçilebilir. Ya da TBMM’ye Suriye asıllı TC vatandaşı vekiller girebilir. Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Hatay, Adana, Mersin gibi illerden, Suriye asıllı TC vatandaşı milletvekilleri çıkabilir’’ dedi. Toprak raporunda, “AKP hükümeti, mülteci yerleşim planıyla mültecileri bölge illerine dağıtarak, Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlerde, demografik değişime gitmeyi düşünüyor olabilir ki, bunun ipuçlarını da görüyoruz” tespitine de yer verdi.