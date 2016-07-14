"Suriyelilere karşı tavrı görünce bu ülkede 6-7 Eylül olaylarının yaşanmış olmasına şaşırmıyorum!"

Basın Konseyi Genel Sekreteri Zeynel Lüle, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili vatandaşlık tartışmaları sırasında sergilenen nefret söylemini eleştirdi.

"Hükümetin Suriye politikasını, kararlarını ve bazı uygulamalarını eleştirmek başka, bir millete karşı nefret dolu söylem" başka diyen Lüle, "Suriyelilere bazı medya organlarında yazılan makaleler ya da haberler ile sosyal medyadaki paylaşımları görünce, bu ülkede 6-7 Eylül olayları ve benzerlerinin yaşanmış olmasına hiç şaşırmıyorum" görüşünü dile getirdi.

Lüle'nin, Facebook hesabında paylaştığı mesaj şöyle:

Suriyeliler ve Türklerin ruh hali

Suriyelilere bazı medya organlarında yazılan makaleler ya da haberler ile sosyal medyadaki paylaşımları görünce, bu ülkede benim yaşamadığım dönemlerde gerçekleşen 6-7 Eylül olayları ve benzerlerinin yaşanmış olmasına hiç şaşırmıyorum.

Avuç açıp dilenen, çöpleri karıştırıp karınlarını doyurmaya çalışan, hatta mukavva kağıtların üzerinde uyumaya çalışan 'biçare' çocuklar ve ebeveynleri, bu ülkede mağdur durumdalar.

Bu duruma rağmen, "Bir eli balda diğeri yağda" diye tarif eden, içtikleri sütün seks gücünü artırdığını söyleyen, hatta onları 'kısırlaştırmaya' kadar parlak öneriler sunanlar var bu ülkede...

Katı, ötekilere tahammülsüz, kendinden başkasını sevmeyen ve dışlayan" bu ruh halini nasıl tarif etmek gerekir. Bu ırkçı ve nefret söyleminin aslında bir 'SUÇ' olduğunu nasıl izah etmek gerekir?..

Hükümetin Suriye politikasını, kararlarını ve bazı uygulamalarını eleştirmek başka, bir ırka, bir ulusa bir millete karşı tahammülsüz, nefret dolu bu söylemin geldiği bu nokta başka..

Bu ruh hali, bu ülkede yaşayan beni ve eminim milyonlarca birçok insanı ürkütüyor, korkutuyor...

Aynı sözler, Avrupa'da yaşayan Türklere söylenseydi ne yapardık?

Sadece geriye yaslanıp bunu düşünün...