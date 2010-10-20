-SURİYELİLERE KAHRAMANMARAŞ'TAN DONDURMA, İZMİR'DEN NAZAR BONCUĞU ŞAM (A.A) - 20.10.2010 - 8. Uluslararası Şam Turizm Fuarı, Türkiye'den Kahramanmaraş, Muğla ve İzmir kentlerinden 30 firmanın katılımıyla açıldı. Renkli görüntülere sahne olan fuar açılışında Suriye Turizm Bakanı Sadullah Ağa Kala Maraş dondurması keserken, İzmir tanıtım standında ziyaretçilere nazar boncuğu dağıtıldı. Fransa, İsveç, Rusya ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülkeden 65 firmanın yer aldığı turizm fuarına Türkiye'den Kahramanmaraş, Muğla ve İzmir kentlerini tanıtan standların yanı sıra turizm sektöründe faaliyet gösteren 30 firma katıldı. Ziyaretçilerin Maraş dondurmasına yoğun ilgi gösterdiği ve izdiham yaşanan Kahramanmaraş tanıtım standında ev yapımı tarhana, el sanatları, deri, Maraş biberi ve sucuk da ziyaretçilere tanıtıldı. Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, AA'ya verdiği demeçte, Kahramanmaraş'ın Suriye'de tanıtımına ilişkin çalışmaların 2007'den bu yana devam ettiğini belirterek, "Kahramanmaraş'ın mesire yerleri, yaylalar, termal kaynaklar gibi özellikleri ile doğasının, Arap coğrafyasının ilgisini çekebileceğini düşünüyoruz" dedi. Kahramanmaraş'ta bulunan tarihi yerlerin yanı sıra Müslümanlar ve Hristiyanlar açısından kutsal sayılan Eshab-ı Keyf külliyesine de kentin tanıtımlarında yer verdiklerini anlatan Tanılır, "Suriye'nin İdlib şehri ile Kahramanmaraş'ın kardeş şehir olması için bürokratik süreci başlattık. İdlib ile karşılıklı ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretler neticesinde güzel gelişmeler ve iş adamları arasında güzel iş bağlantıları oldu" diye konuştu. -"İZMİR'DE TURİZM VAR MI DİYE SORDULAR"- İzmir İl Kültür ve Tanıtma Müdürlüğü Tanıtma Şube Müdürü Cengiz Keskiner, ziyaretçilerin İzmir standına yoğun ilgi gösterdiğini ve çeşitli sorular sorduklarını söyledi. Keskiner, "İstanbul, Antalya ve Bursa çok biliniyor, ancak İzmir'in turistik yönü itibarıyla tanınırlılığı zayıf. İzmir'de turizm var mı diye sordu biri. Böyle bir eksiğimiz var. Bu fuar, bu açıdan bizim için son derece faydalı oldu" dedi. İzmir tanıtım standında, kenti tanıtıcı İngilizce ve Arapça broşürlerle birlikte dağıtılan nazar boncukları özellikle kadın ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ziyaretçilere zeytinyağı, zeytinyağlı sabun gibi kente has ürünler tanıtıldı, ziyaretçilere ceviz, incir, badem ve lokum ikram edildi. Fuar açılışının ardından Muğla Valisi Fatih Şahin'in başkanlığındaki Muğla heyeti, basın toplantısı düzenleyerek, kentin turistik özelliklerine ve turizm altyapısına ilişkin bilgi verdi. Suriye basınının yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısının ardından Suriyeli gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, Muğla'da iki uluslararası havaalanı olduğuna dikkat çekti. Kentte turistlere ilgi alanlarına göre deniz, dağ, göl, istirahat, eğlence gibi geniş bir yelpazenin sunulduğunu vurgulayan Şahin, Muğla'nın mavi ve yeşil bir kent olduğunu kaydetti.