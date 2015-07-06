T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriyelilere geçici plaka verilmeye başlandı

Plakalar SAA 001'den SZZ 999'a kadar verilecek

06 Temmuz 2015 19:11

İçişleri Bakanlığı tarafından Suriye plakalı araçların takibi için 3 Nisan'dan itibaren Türk plakası alma zorunluluğu getirilen araçlara, bugün itibariyle geçici Türk plakası takılmaya başlandı. Kayıt altına alınan araçlara SAA 001'den SZZ 999'a kadar sıralı plakalar verilecek.

İçişleri Bakanlığı, Suriye plakalı araçların takibi için 3 Nisan’dan itibaren Türk plakası alma zorunluluğu getirmişti. Türkiye'nin doğusunda ve İstanbul’da binlerce Suriye plakalı araba yollarda dolaşırken, sadece 1.915 araç Türk plakası aldı.

Kayıt altına alınan Suriyeli araçlara il kodundan sonra geçici tescil olarak SAA 001'den SZZ 999'a kadar sıralı plakalar veriliyor.

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ise plaka veriliş anının fotoğraflarını Twitter’dan yayımladı. Alınan bilgilere göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 76 Suriyeli’nin aracına geçici Türk plakası takıldı.

 

ETİKETLER

suriyeplakaantepemniyethaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24