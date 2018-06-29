Suriyelilere ait Türkçe olmayan tabelalar söküldü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren büyük çoğunluğu Suriyelilere ait iş yerlerindeki standartlara uymayan tabelalar zabıta ekipleri tarafından söküldü. İlçedeki tabelalara Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartları gereği en az yüzde 75 Türkçe olma zorunluluğu getirildi. Belediye tarafından yapılan uyarılardan sonra bir kısım esnaf tanınan sürede tabelalarını değiştirdi, değiştirmeyenler ise zabıta ekipleri tarafından söküldü.

Suriyelilerin yaygın olarak yaşadığı yerlerden birisi olan Esenyurt’ta Suriyeli esnaf için düzenlemeler getirildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin geçtiğimiz günlerde bizzat katıldığı Suriyeli esnafa yönelik hijyen denetiminin ardından ilçeye yerleşen sığınmacıların kurduğu işletmelerin tabelalarına TSE kararı gereği yüzde 75 Tükçe kelime kullanma zorunluluğu getirildi.

İç savaşla beraber Türkiye'ye göç etmeye başlayan Suriyelilerin yoğun yaşadığı Esenyurt’ta birçok noktada çoğunlukla lokanta ve gıda ticareti üzerine firmalar açıldı. Firmalara ait tabelaların büyük bir kısmının Arapça olduğu ve tabelaların gelişigüzel tasarlandığı belirtilirken oluşan görüntü kirliliği ve vatandaşların da yazılanları anlamamaları yönünde şikayetlerin artmasıyla Esenyurt Belediyesi harekete geçti.

İşletmelere yapılan duyuruyla tabelaların yüzde 75’inin Türkçe olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Suriyeli firmalar kısa bir süre içerisinde tabelalarını talimata uygun olarak değiştirdi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, verilen süreye rağmen değişimi yapmayan esnafa müdahale ederek tabelalarını kaldırdı.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Suriyeli sığınmacıların en yoğun olduğu ilçenin Esenyurt olduğunu belirterek, bu insanların içerisinde yerleşik düzene geçen, dükkan açanlar olduğunu hatırlattı. Türkiye’de yaşayan herkes gibi Suriyelilerin de kanunlara uymak zorunda olduğunu ifade eden Başkan Alatepe, özellikle hijyen konusunda yapılan denetimlerde uygunsuz şartlarda faaliyet gösterenlerin mühürlendiğini ve eksikliklerini giderenlerin faaliyetlerine yeniden başladığını belirtti.

Bir diğer önemli konunun da Arapça yazılı tabelalar olduğunu ifade eden Alatepe, şunları söyledi:

“İnsanlar burada ne yapıldığını, ne satıldığını anlamakta zorlanıyordu. Biz de tabelalar için yüzde 70 Türkçe yüzde 30 Arapça kelime uygulaması getirecektik. Bu arada hükümetimiz tabeladaki Türkçe oranını yüzde 75 olarak belirledi. Biz de kanuna uyarak yüzde 75 Türkçe oranında düzenlememizi yaptık. Hijyen ve tabela uyum konusundaki denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Suriyelilerden de olumlu tepkiler aldık. Özellikle hijyen denetimlerimizle bizim de adımızı temize çıkardınız diyorlar. Suriyelilerin yaptıkları yemekte kullandıkları baharatlardan oluşan kokuyu önlemek için de filtre takma zorunluluğu getirdik.”

Zabıta ekiplerinin çalışmalarını gören vatandaşlar da hijyen denetimleri ve tabela uygulamalarından memnuniyetlerini dile getirdiler. Esenyut’ta zabıta ekiplerinin hijyen ve tabela denetimlerine artırarak devam edeceği öğrenildi.