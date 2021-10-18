"Suriyelilere ait KOBİ'lere verilen destekle 11 milyon doların üzerinde kazanç sağlandı; 2 bin 658 kişi istihdam edildi"

Kâr amacı gütmeyen uluslararası sivil toplum kuruluşu Building Markets, Türkiye’deki Suriyelilerin ekonomiye dahil olmasını amaçlayan çalışmaları kapsamında 11 milyon doların üzerinde kazanç sağlandığını, 2 bin 658 kişinin istihdam edildiğini açıkladı.

Sığınmacılara ait işletmeleri destekleme ve ölçeklendirme çalışmaları ile sığınmacılar tarafından kurulan ve istihdam sağlayan işletmelerin 11 milyon doların üzerinde kazanç sağladığı ve 2 bin 658 kişiyi istihdam ettiği belirtildi.

Building Markets’in çalışmalarına ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Building Markets, 2018 yılından itibaren çalışmalarını özellikle mültecilerin sahibi olduğu veya mültecileri istihdam eden mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) büyümesini desteklemeye odakladı. Türkiye ekonomisi pek çok alanda üretim yapması nedeniyle çeşitlilik gösterse de mülteciler karşılaştıkları dil sorunu, rekabetçi özel sektör ve bilmedikleri yeni sistem ve kanunlar nedeniyle girişimlerini faaliyete geçirmede ve sürdürmede büyük zorluklar çekiyor. Building Markets bu sorunlara çözüm yaratmak için girişimcilerle temasa geçiyor, onlara görünürlük kazandırıyor, yeni müşterilere ve sermayaye erişimlerini kolaylaştırıyor. Böylece potansiyel taşıyan girişimler kazanç sağlıyor, ekonominin işleyen bir parçası olarak istihdam yaratıyor.“

Building Markets’in Türkiye’deki faaliyetlerini anlatan Küresel Programlar Yöneticisi Ainsley Butler, “Türkiye'deki ekibimiz, mülteci girişimcilerin büyümelerine ve ticari faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olan iş fırsatlarından yararlanmalarını sağlamak için özenle çalışıyor. Mülteci girişimler istihdam yaratabildiklerinde; Türk ekonomisini büyütürken, içinde bulundukları topluma da büyük bir fırsat sunuyorlar. Bu durum, sonuç yaratmaya devam eden çalışmalarımız için bizi motive ediyor” diye konuştu.