Avrupa Birliği'nden Suriyelilere 100 milyon avro insani yardım

Avrupa Birliği yarın Kuveyt'te düzenlenecek Suriyelilere yardım konferansı öncesinde sığınmacılar için 100 milyon avro yardım taahhüdünde bulundu.

İnsani yardımlardan sorumlu AB Komiseri Kristalina Georgieva, bu yıl içinde 100 milyon avronun sığınmacılar ve yerlerinden edilenler dahil 4 milyon Suriyeliye yardımların ulaştırılmasında kullanılacağını bildirdi.

Georgieva, düzenlediği basın toplantısında "Suriye içindeki halk soğukta, aç ve korku içinde. Sınırları geçmeyi başaranların ise genelde üzerlerindeki elbiselerden başka varlığı bulunmuyor. Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak, Suriye'den kaçan sığınmacılara gösterdikleri cömertlik nedeniyle övgüyü hak ediyor. Fakat sığınmacı akını gittikçe artıyor ve bu ülkeler de desteğe ihtiyaç duyuyor" dedi.

Suriyeli sığınmacılar için bugüne dek 500 milyon dolar harcayan Türkiye, bunun yaklaşık 33,5 milyon dolarını BM ve uluslararası donörler eliyle finanse edebildi. Mali imkanları daha kısıtlı olan Ürdün ve Lübnan'da ise Suriyeli sığınmacılar çok daha zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

BM, Kuveyt'te gerçekleşecek konferansta acil yardıma ihtiyaç duyan 4 milyon Suriyeli için 1,5 milyar dolar toplanmasını umuyor.