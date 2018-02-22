Suriyelilerden Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem

Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,DHA

SURİYE Dernekler Platformu\'na bağlı bir grup, Suriye rejiminin kuşatma altındaki Doğu Guta\'da sivillere yönelik katliam yaptığı gerekçesiyle Beyoğlu İstiklal Caddesi\'ndeki Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, katliamdan sorumlu tuttukları Esad rejimi ve Rusya\'yı protesto etti.

ESAD VE PUTİN ALEYHİNE PROTESTO

Çocuk ve kadınların da aralarında olduğu yaklaşık 100 kişi, saat 12.00 sıralarında Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis, konsolosluk önünde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

\'Katil Rusya Suriye\'den defol\', şeklinde sık sık slogan atan grup, \'Katil Putin, Katil Esad\' diyerek Rusya\'yı ve Suriye rejimini protesto etti. Tepkilerini İngilizce, Rusça, Arapça ve Türkçe yazılı dövizler açarak da gösteren Suriyeli eylemcilerin, Doğu Guta\'da yaşandığı belirtilen olaylara ait resimleri de pankartlara yansıtması dikkat çekti.



BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Suriye Dernekler Platformu tarafından hazırlanan basın açıklamasını grup adına Ömer Faruk Teke okudu. 2012\'den beri 400 bin kişinin kuşatma altında olduğunun bildirildiği açıklamada, hastanelerin, okulların, camilerin ve pazar yerlerinin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

\"17 Kasım 2017\'den bu zamana kadar Esed ve Rusya tüm vahşetini Guta\'da kullanmaktadır. 570 kişi şehit olmuştur. Toplam 4 bin yaralı bulunmaktadır. Son 24 saat içinde 100 kişi hayatını kaybetmiştir. Bütün bunlar sessiz kalan tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Derhal uluslararası alınan kararların uygulanmasını, katliamların durdurulmasını, demografik yapının değişmesini, kuşatma altındaki sivillerin kurtarılmasını ve sivillerin zorla göç ettirilmesini talep ediyoruz\"

Türkçe ve Arapça gerçekleşen basın açıklamasının ardından grup, bir süre daha sloganlar attı. Öte yandan elinde Özgür Suriye bayrağı olan bir kadının başkonsolosluk binasına doğru yönelmesi üzerine polis kadına engel olarak, uzaklaştırdı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

(FOTOĞRAFLI)