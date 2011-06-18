Suriyeliler yine sokakta, Türkiye yardıma hazırlanıyor

T24- Suriyeli göstericiler, ülke çapında kent ve kasabalarda sokağa çıkarak Cumhurbaşkanı Beşar Esad rejimini protesto etti.

Güvenlik güçlerinin ateş açtığı ve göstericiler arasında ölen ve yaralananlar olduğu yönünde doğrulanamayan haberler geliyor.

Sokak gösterilerinin düzenlendiği yerler arasında ülkenin üçüncü büyük kenti Humus ve Baniyas'ın yanı sıra başkent Şam'ın arka mahalleleri de sayılıyor.

Aylardır süren gösterileri bastırmak isteyen Suriye ordusu ülkenin kuzeyindeki Maarat en-Numan ve Han Şeykun tıklayın kentlerine girdi.

Protestolar karşısında bu kentlerde kontrolü sağlamak için tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları ve askeri otobüsler kullanılıyor.

Humus'taki bir muhalif, BBC'ye telefonla bilgi vererek, Kaldea'da bir göstericinin öldürüldüğünü ve askerlerin hastaneye kaldırılan yaralıları dahi tutukladığını söyledi.

Yabancı gazetecilerin ülkeye girişine izin verilmediği için gelişmeleri Beyrut'ta izleyen BBC muhabiri Jim Muir, Suriyelilerin, hemen her gün ülkenin değişik yerlerinde protesto eylemleri düzenlediğini kaydediyor.



Geçen haftaki gösterilerde 40'a yakın protestocu vurularak öldürülmüştü.

Türkiye sınır ötesine yardıma hazırlanıyor

Bu arada, Türkiye'den yetkililer, sınırın Suriye tarafında bekleyen Suriyelilere yiyecek, temiz su ve ilaç yardımı göndermeye hazırlanıyor.



Başta Cizr el-Şuhur olmak üzere ülkenin kuzeyindeki şiddet olaylarından kaçarak Türkiye sınırında toplananların sayısının, on bini geçtiği belirtiliyor.

Türkiye, sınır ötesine yardım operasyonu için ise Suriyeli yetkililerin onayını aldı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Özel Temsilcisi Hasan Türkmani ile görüşmesi sonrası sınırın Suriye tarafında bekleyen 10 bini aşkın kişinin ihtiyaçlarını gidermek için de tedbirleri aldıklarını ve insani yardım yapacaklarını söyledi.

Davutoğlu, ayrıca reform kararlılığının artık daha somut olarak görülmesi gerektiğini vurguladı ve bunun hem Suriye halkına hem de uluslararası topluma, şu anki algıyı değiştirecek şekilde net adımlarla yansıtılması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Suriye'deki olaylardan kaçarak, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı da 10 bini buluyor.

Türk Kızılayı tarafından ikisi Yayladağı, ikisi Altınözü ve birisi Reyhanlı ilçesinde olmak üzere kurulan toplam 5 geçici çadır kent kurulmuş durumda.

İnsan hakları eylemcileri hükümet güçlerine karşı üç aydır süren direnişte 1400'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin kişinin tutuklandığını söylüyor.