Suriyeliler yeni anayasa için sandığa gitti

T24 - Suriye'de hazırlanan yeni anayasa, bugün halkoyuna sunuldu.

11 aydır iç karışıklık içinde olan Suriye'de, daha önce Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ilan ettiği reform programı çerçevesinde hazırlanan yeni anayasa, bugün halkın oyuna sunuldu.

Saat 07.00'den itibaren oy verme merkezlerine giden vatandaşlar, genel olarak yeni anayasa taslağının olumlu olduğu görüşünde.

18 yaşını dolduran bütün Suriye vatandaşlarının oy kullanma hakkına sahip olduğu referandum için 14.185 seçim merkezi kuruldu.

Oy verme işleminin devam ettiği saatlerde Devlet Başkanı Esad yandaşları da başkent Şam'ın "Yedi Deniz" meydanında yeni anayasaya ve Esad'a destek gösterisi düzenledi.

AA'ya konuşan Nadya Eyyüb adlı kadın, yeni anayasanın demokratik ve ılımlı bir anayasa olduğunu belirtirken, başka bir kadın memur da bugün anayasal hakları olan oy verme işlemini gerçekleştirdiklerini, Suriye'yi demokratik bir gelecek beklediğini, bunun da Esad'ın liderliğinde olacağını aktardı.

Şam'daki bir oy verme merkezinde görevli Dr. Muhandas Meankusa, referanduma katılım oranının iyi olduğunu belirtti.

Diğer yandan Suriyeli muhalifler, referanduma katılmama çağrısı yapmıştı. Bazı internet sitelerinde çıkan haberlere göre muhalif gruplar, ülkede "şiddet olaylarının devam etmesi" gerekçesiyle böyle bir çağrıda bulundu.

Başkent Şam'ın Duma semtinde gece düzenlenen gösteride, bazı göstericilerin yönetimi protesto için yeni anayasa kitapçığını yaktığı belirtildi.