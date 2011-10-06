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Dünya

Suriyeliler Steve Jobs'u hemşerileri ilan etti

Suriyeliler, bugün yaşamını yitiren Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ı hemşerileri ilan etti. Sosyal paylaşım...

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Suriyeliler, bugün yaşamını yitiren Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ı hemşerileri ilan etti. Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla üzüntülerini dile getiren bazı Suriyeliler, Jobs'u "dünyadaki en ünlü Arap" olarak niteledi.

Teknoloji dünyasının efsanevi isminin 56 yaşında kansere yenik düşmesinin ardından yaşamıyla ilgili bilinmeyen bazı ayrıntılar ortaya çıktı. 

Jobs, Suriye doğumlu babası Abdülfettah "John" Jandali ve Amerikalı annesi Joanne Carole Schieble tarafından doğumundan kısa bir süre sonra evlatlık verilmiş.

Jobs'un 80 yaşındaki biyolojik babası Jandali, daha önce verdiği bir röportajda Schieble'ın babası kızının bir Suriyeli ile evlenmesine izin vermediği için bebeği San Francisco'da yaşayan Paul ve Clara Jobs çiftine evlatlık verdiklerini söylemişti.

Suriye'nin Humus kentinde doğan Jandali, Apple'in eski patronunun kendi oğlu olduğunu sadece birkaç yıl önce öğrenmiş.

Jobs'u hemşerileri ilan eden Suriyeliler, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla duygularını paylaştı.


'Ne yazık yanlış Suriyeli öldü' 

Bir Twitter kullanıcısı, "Ne yazık yanlış Suriyeli öldü. Bu nasıl bir dünyadır ki Steve Jobs, kanserden ölüyor, Beşşar Esad ise Suriye'yi kanser gibi kemiriyor" diye yazdı. Bazı Suriyeliler ise Jobs'u "dünyadaki en ünlü Arap" olarak niteledi.

Gerçek isimlerini kullanmadan sosyal paylaşım sitelerinde yazan Suriyeliler, "Jobs, Suriye'de yaşasaydı bunların hiçbirini yapamazdı" diye yorum yaptılar.

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