Suriyeliler seçimde kimi destekliyor?

Türkiye Resmi rakamlara göre 3 milyon 589 bin Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaparken Başbakan Binali Yıldırım 24 haziran seçimlerinde 30 bin Suriyeli seçmenin sandığa gideceğini açıkladı. Oy verme yetkisine sahip Suriyeliler kime neden oy vereceklerine ilişkin olarak, "Ben 6 yıldır Türkiye’deyim liderler ve onların seçim sürecindeki söylem ve kampanyaları aslında bizim için hayati önem taşıyor" dedi.

Gazete Duvar'dan Nurcan Keskin'in haberinde yer alan röportajda 6 yıldır Türkiye’de yaşayan Suriyeli Doktor, seçimin ülkenin kaderini belirleyeceğini ifade ederken, "böylesi önemli süreçlere biz mülteciler dahil edilmemeliyiz" dedi. AKP'ye oy vermeyeceğini belirten Suriyeli Öğretmen ve eşi ise gerekçe olarak Avrupa ile pazarlığa konu edilmelerini gösterdi.

İlgili röportaj şöyle

6 yıldır Türkiye’de yaşayan Suriyeli Doktor bir yıl önce vatandaşı olduğu Türkiye’de mevcut iktidarı destekleyeceğini söylerken, sorulara şöyle yanıt verdi:

Türkiyedeki diğer parti ve liderlerini tanıyor musunuz?

Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Muharrem İnce’yi tanıyorum, takip ediyorum. Demirtaş’ı cezaevine girmeden önce Erdoğan ile tartışmalarından tanıyorum. Akşener ve İnce’yi de bu seçim kampanyalarında tanıdım.

Tanıdığınız liderler ve partileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben 6 yıldır Türkiye’deyim liderler ve onların seçim sürecindeki söylem ve kampanyaları aslında bizim için hayati önem taşıyor. İsim vermek istemem ama mevcut iktidar dışındaki iki partinin hedefi halindeyiz. Seçildikleri taktirde bizi kapı dışı edeceklerini söyleyerek aslında bize karşı bir nefret kampanyası yapmış oluyorlar.

Seçim gündemini nasıl takip ediyorsunuz?

Tartışmaları, mitingleri televizyon ve internetten takip ediyorum.

Yeni bir seçmen olarak 24 Haziran’a artık siz de bir Türkiye vatandaşı olarak oy vereceksiniz. Neler hissediyorsunuz?

Aslında kararsız ve tedirginim. Çünkü yalnızca 6 yıldır buradayım. Ülkenin kaderini belirleyecek olan böylesi önemli süreçlere biz mülteciler dahil edilmemeliyiz. Bunu yalnızca Türkiye için söylemiyorum.

Hükümeti ve politikalarını nasıl değerlendiriyorsun?

Ben 6 yıldır Türkiye’deyim, iktidarı yalnızca mültecilere yönelik politikaları ile ilgili eleştirebilirim ya da övebilirim.

AKP hükümetinin mülteci politikasını nasıl değerlendirirsiniz o zaman?

Bir kere her şeyden çok insancıl buluyorum. Savaş başladığında kapı krizini ilk aşarak birçok kişinin hayatta kalmasını sağladı. Evet bu yalnızca hükümetin kararı olsa da kendi adıma Türkiye vatandaşlarına teşekkür borçluyum.

24 Haziran sabahı sandığa gidecek tanıdığınız yeni seçmenler var mı? Ne düşünüyorlar?

Yeni seçmen arkadaşlarım da benim gibi iktidara oy verecekler.

İktidara oy vermenizde mülteci politikasının yanı sıra muhafazakar bir parti olmasının da payı var mı?

Hayır. Bugün Almanya’da olsaydım Merkel ve hükümetini desteklerdim.

Mültecilere destek veren başka partiler olsa onları da desteklerdik

Mültecilerin ağırlıkla bulundukları Taksim Tarlabaşı bölgesinde 7 yıldır yaşayan Halepli göçmen de AK Pati’nin iktidarda kalması için oy vereceğini söylüyor.

24 Haziran sabahı ve sonrası sizin için ne ifade ediyor?

Ülkemden yalın ayak koşarak geldik. Kayıp olan 2 çocuğumuza 1 yıl sonra kavuşabildik. 24 Haziran seçimi dışında başka bir seçim şansımız olsaydı oyumuzu vatanımızda kalmaktan yana kullanırdık. Ancak yaşama şansımız tesadüflere bırakılarak üzerimize bombalar yağdı. Büyük yengem o bombaların altında can verdi. Türkiye Cumhuriyeti’ne ve vatandaşlarına canımızı borçluyuz bize kapılarını açtıkları için.

AK Parti hükümeti dışında mültecileri destekleyen politikalara sahip başaka bir siyasi parti olsaydı destekler miydiniz?

Vatan edindiğimiz bu topraklarda yaşamak için desteklerdik, zaten AK Parti’yi de bu yüzden destekliyoruz.

Türkiye’nin Suriye politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu konuya çok değinmek istemiyorum ama hatalı olduğunu düşünüyorum.

Diğer siyasi partilerin beğendiğiniz vaatleri ve liderleri var mı?

Hayır yok. Televizyonlarda izliyorum ve bizleri göndermek istemeleri dışında kendi aralarındaki yarışı anlamaya çalışıyorum.

Maddi manevi destek gördüğünüz kurumlar, dernekler var mı?

Asıl mesleğim ziraat mühendisliği ama 1 yıldan beri vatandaş olmama rağmen çalıştığım tekstil atölyesinde hala sigortasız ve fazla mesaiye rağmen yalnızca aylık bin lira alıyorum. Eşimin muhtarlıktan aldığı fakirlik belgesi sayesinde iki ayrı kurumdan ekonomik ve gıda desteği alıyoruz.

Eşi de gördükleri bu destek sayesinde hükümete teşekkür ediyor ve 24 Haziran sabahı yeni bir seçmen olarak hükümeti destekleyeceğini söylüyor.

Avrupa'yla mülteci pazarlığı yaptığı için hükümeti desteklemeyeceğiz

5 yıldır Balat’ta ikamet eden yeni seçmenlerden Suriyeli öğretmen ve eşi, hükümetin mülteci yaklaşımını beğendiğini söylerken, Suriye politikasını ve mülteciler konusunda Avrupa ile olan pazarlığı eleştirerek hükümeti desteklemeyeceklerini söylüyorlar.

Birçok yeni seçmen mülteci politikasından dolayı mevcut hükümeti destekleyeceğini söylüyor. Sizin seçim kriteriniz nedir?

Doğrudur hükümetin mülteci politikasından memnunuz ancak Avrupa ile olan çekişmelere malzeme olmaktan rahatsızız. Bir tehdit unsuru değiliz ki. Kapıları açma tehdidinde kullanılıyoruz. Biz yeni vatandaşlar hem yarışan partilerin hem de Ak Parti’nin Avrupa’ya karşı kullandığı bir tehdit unsuruyuz aslında.

24 Haziran sabahı seçime kendi ülkenizde girmiş olsaydınız en önemli kriteriniz ne olurdu?

Ekonomi, sağlık gibi koşullar elbette ülkelerin gelecekleri için önemli. Ancak ben tercihimi barışçıl ve çoğulculuğu temsil eden partiden yana yapardım.

Türkiye’de bu görüşlerinizi destekleyen bir parti veya lider var mı?

HDP’yi ideolojik olarak kendimize yakın görüyoruz, Demirtaş’ı beğeniyoruz.