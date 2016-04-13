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Dünya
Deutsche Welle

Suriyeliler sandık başında

Suriye'de iç savaşın gölgesinde parlamento seçimleri yapılıyor. Yalnızca Esad'a bağlı rejim güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde oy kullanılabildiğinden, Baas Partisi'nin zaferine kesin gözle bakılıyor.

13 Nisan 2016 12:57


Beş yıldan uzun zamandır iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'de halk bugün yeni parlamentoyu belirlemek için sandık başında. 250 sandalyeli parlamento için aralarında muhalefetin adaylarının da bulunduğu 3 bin 500 kişi adaylığını koydu.

Sandıkların Esad güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde kurulabildiği ülkede, halkın da sadece bu bölgelerde yaşayan yüzde 60'lık bölümü oy kullanma şansına sahip. Muhalif güçler ve IŞİD hakimiyeti altındaki bölgelerde oylama yapılmayacak.

Şam yönetimi, bu bölgelerdeki seçmenlerin güvenli vilayetlerde oy kullanabileceğini duyurmuştu. Suriye'de kayıtlı kaç seçmenin olduğu açıklanmadı. Ülkeden kaçan dört milyondan fazla Suriyeli'nin oy kullanma hakkı bulunmuyor.

Sandıkların akşam yerel saatle 19:00'da kapanması bekleniyor. Seçimin Baas Partisi'nin zaferi ile sonuçlanması bekleniyor.

Muhalefet boykot çağrısı yaptı

Suriye ılımlı muhalefeti ise demokratik olmadığı gerekçesiyle seçimi boykot etme çağrısı yaptı. ABD de seçimin meşru olmadığını duyurdu. Birleşmiş Milletler'in (BM) de seçim sonuçlarını tanımaması bekleniyor.

BM, Suriye'de bir barış süreci uyarınca gelecek 18 ay içinde parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması çağrısı yapmıştı.

Öte yandan Cenevre'de BM arabuluculuğunda Suriye hükümeti ve muhalif grupların bir araya geleceği Suriye barış görüşmelerine bugün yeniden başlanması bekleniyor. Barış görüşmelerinde Suriye'de geçici hükümet kurulması, yeni anayasanın hazırlanması ve serbest seçimlerin yapılması ele alınıyor.

Cenevre görüşmeleri sırasında, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın muhalefet temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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