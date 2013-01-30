Suriyeli mülteciler kiraladıkları bazı evleri bomba yapımında mı kullanıyor?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Gaziantep ve Hatay’da Suriyelerin kaldıkları evlerdeki patlamalara dikkat çekti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Suriyelilerin sınır illerinde kiraladıkları evlerde bomba yaptıklarının, mühimmat sakladıklarının emniyet yetkilileri ve mülki amirlerce bilindiği ve bu duruma göz yumulduğu konusundaki iddialar doğru mudur” diye sordu. Şeker, soru önergesinin gerekçesinde, çarpıcı bilgilere yer vererek şu soruları yönlendirdi.

Evlerde bomba yapımı sırasında patlamalar yaşandı

Hatay, şimdi de Gaziantep'te Suriyeliler tarafından kiralanan evlerde bomba yapımı sırasından patlamalar yaşandı. Bu kiralık evlerde Suriyeli normal mültecilerin değil, sivillerin de ölümüne yol açan eylemlere katılan muhaliflerin kaldığı dile getirilmişti. Bu evlerin yaşama amaçlı değil, bomba yapım imalathanesi ve cephanelik gibi kullanıldığı konusunda da yetkililer uyarılmıştı.

Tanıklar roketatar gördüklerini söylüyor

Tüm bu iddiaların doğru olduğu yaşanan patlamalarla ortaya çıktı. Gaziantep’in Şahinbey İlçesi’ne bağlı Kızılhisar Mahallesi ile Karakuyu Köyü Mevkii arasında, Suriyelilerin kaldığı iki katlı bağ evinde, 23 Ocak 2013 tarihinde saat 22:00 sularında bir patlama meydana gelmiştir. Olayın basına ve kamuoyuna yansıtılmaması için yetkililer tarafından özel çaba harcanmasına rağmen, görgü tanıkları patlama mahallinde amonyum nitrat, karıştırıcı makine gibi bomba yapımında kullanılan malzemeler ile roket atar gördüklerini ifade etmektedirler.

Bu patlamadan birkaç gün önce de Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne bağlı Gürışık Köyü’nde yine Suriyelilerin kaldığı bir evde benzer şekilde patlama meydana gelmiştir. Birbiri ardına yaşanan bu patlamalar Suriyelilerin özellikle sınır illerinde kiraladıkları evleri bomba imalathanesi ve cephanelik gibi kullandıklarının kanıtıdır. Bu durum bölge halkında ciddi tedirginlik yaratmaktadır.

-Patlama sonrasında olay yerinde inceleme yapan Jandarma’nın ele geçirdiği malzeme / mühimmatın cinsi, adedi ve menşei nedir?

-Üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamadan kaçan ve arandığı söylenen iki Suriyeli yakalanmış mıdır?

-Jandarma tarafından sorgulanan yaralılar bomba yapım eğitimini nerede ve kimden aldıkları ve yaptıkları bombayı hangi eylemlerde kullanacakları konusunda hangi bilgileri vermişlerdir? Sorgulamanın ardından bu kişiler hakkında ne tür bir işlem yapılmıştır?

-Patlamada yaralanan Suriyelilerden birinin Gaziantep Üniversitesi’nde öğrenci olduğu doğru mudur? Bu kişi sadece beyanıyla üniversitelerimize kaydı yapılan Suriyelilerden midir?

-Bir hafta içerisinde bomba yapımı esnasında meydana gelen iki patlama sonrasında, Suriyelilerin kiraladıkları evlerin denetlenmesi konusunda alınan bir karar var mıdır?

-Suriyelilerin sınır illerinde kiraladıkları evlerde bomba yaptıklarının, mühimmat sakladıklarının emniyet yetkilileri ve mülki amirlerce bilindiği ve bu duruma göz yumulduğu konusundaki iddialar doğru mudur?