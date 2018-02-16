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Suriyeliler için sağlık ve danışma merkezi açıldı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan 13 bin Suriyeli sığınmacı için Darıca Göçmen Sağlığı Merkezi ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezi açıldı

16 Şubat 2018 17:13

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde yaşayan 13 bin Suriyeli sığınmacı için Darıca Göçmen Sağlığı Merkezi ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezi açıldı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Darıca Göçmen Sağlığı Merkezi ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezi, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde hizmet vermeye başladı. Merkez, Suriyeli vatandaşlara yönelik 1. basamak sağlık hizmeti verecek. Sağlık Bakanlığı tarafından merkezde görevlendirilmek üzere atamaları yapılan Suriye uyruklu 1 doktor, 1 ebe ve 1 hemşirenin yanı sıra psikolog, sosyal çalışmacı, sağlık eğitmeni, tercüman ve sağlık aracısı görevlerine başladı.
Darıca İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Darıca\'da yaklaşık olarak 13 bin Suriyeli göçmenin yaşadığını, bakanlığın talimatı doğrultusunda yaptıkları çalışmaların ardından merkezin hasta kabulüne başladığını belirterek, \"Günde yaklaşık olarak 40-50 Suriyeli hastamız gelmektedir. 1. basamak sağlık hizmeti vermekteyiz, yani bebeklerin aşılanması, gebelerin takibi, doğumdan sonra bebeklerin takibi, üreme sağlığı gibi programları yapmaktayız. Yine merkezin üst katında bulunan Göçmen Sağlığı Derneği ile ortaklaşa olarak Suriyelilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Yaptığımız incelemelerde hastalarımızın son derece memnun olduğunu, bu şekildeki bir sağlık merkezinin kurulmasıyla iletişimin kurulmasıyla kendilerinin sağlık problemlerinin çözüme kavuştuğunu gördük. Tüm bunlara rağmen hekimlerimizin kendilerini aşan bir durum olduğunda hastaları Farabi Devlet Hastanesi\'ne sevki yapılmaktadır\" dedi.

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