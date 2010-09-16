-SURİYELİLER HATAY'I TERCİH ETTİ HATAY (A.A) - 16.09.2010 - Ramazan Bayramı'nda, Suriyelilerin tercihinin Hatay olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Ramazan Bayramı'nda 24 bin kişi sınır ötesi bayramlaşma kapsamında kartla, 27 bin Suriyeli de pasaportla geçiş yaptı. Yayladağı Sınır Kapısı'nda da bayram süresince 381 kişi kartla, bin 216 kişi de pasaportla Hatay'a geldi. Tarihi ve doğal güzelliklere sahip Hatay'ı görmek ve burada bulunan akrabalarını ziyaret etmek için gelen Suriyeliler sayesinde otellerden çarşı pazara kadar çok sayıda işletmede hareketlilik yaşandığı gözlendi. Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (HESOB) Başkanı Kadir Teksöz, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı süresince Suriye'den gelenler sayesinde esnafın yüzünün güldüğünü söyledi. Teksöz, uzun zamandan bu yana ramazan ve sıcaklar nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafın, bayramlaşma ve tatil kapsamında Suriye'den gelenler sayesinde işlerinin hareketlendiği kaydetti. Çarşının yanı sıra kent merkezinde bulunan otellerin de bayramdan nasibini aldığını ifade eden Teksöz, şöyle devam etti: ''Kentimizdeki tesislerimiz bayram süresince yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet verdi. Vizenin kaldırılmasının nimetlerini artık toplamaya başladık. İki ülke arasında hem ekonomik hem sosyal ilişkiler daha da arttı. Artık Suriyeliler bayramda akrabalarını ziyaret etmenin yanı sıra tatil için de kentimizi seçmeye başladı. Bu da marka kent olma yolunda yapılan çalışmalardan kaynaklanıyor.'' Suriyelilerin bir kısmının Mersin, Adana gibi kentlere gittiğini vurgulayan Teksöz, bunları da Hatay'da tutabilmek için konaklama tesisi sayılarının arttırılması gerektiğini söyledi. Teksöz, vizenin ardından Suriye ile pasaportsuz geçişle ilgili de bir düzenleme istediklerini kaydetti.