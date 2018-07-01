Suriyeliler eczaneye saldırdı, kulağı kesilen eczane çalışanı ağır yaralandı

Mersin'de Suriye uyruklu bir kişi, istediği ilaç olmadığı için eşdeğer ilaç veren eczane çalışanıyla tartıştı. Eczaneden ayrılan Suriyeli, bir süre sonra bir grupla tekrar geldi. Grup, eczane çalışanlarını yanlarında getirdikleri sopa ve taşlarla yaraladı.

Habertürk'ten Hakan Bulut'un haberine göre Mersin’in Tarsus İlçesi’nde devlet hastanesi karşısındaki nöbetçi Kemaloğlu Eczanesi’ne, iddiaya göre ilaç almak için giden Suriye uyruklu bir kişi, istediği ilaç olmadığı için eşdeğer ilaç veren eczane çalışanıyla tartıştı. Eczaneden ayrılan Suriyeli, bir süre sonra bir grupla tekrar geldi. Grup, eczane çalışanlarını yanlarında getirdikleri sopa ve taşlarla yaraladı.

Yaralı 4 eczane çalışanı, Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kulağı kesilen eczane çalışanlarından S.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı yaşanan olayla ilgili yazılı basın açıklaması yayınladı. Sadırının kınandığı açıklamada: "Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması ve sağlıkta şiddetin son bulması için gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz" denildi.

Açıklamada muadil ilaç verilmesiyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Bu hadiseye sebep olduğu belirtilen muadil (eş değer) ilaç verme hususunda da bilinmelidir ki eş değer ilaç; etkin madde açısından orijinal ilaçla aynı olan ilaçtır.

Ülkemiz piyasasındaki tüm ürünlerin kaliteleri ise gerek ruhsat alıp piyasaya çıkmadan önce gerekse de piyasada iken yapılan denetim ve takiplerle sıkı kontrol altında tutulmaktadır. Dolayısıyla hastalarımız eş değer ilaçları gönül rahatlığıyla kullanabilirler."