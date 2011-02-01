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Dünya

Suriyeliler de cumartesi günü sokağa inecek

Suriyeli sivil toplum örgütleri Cumartesi sokağa inecek.

01 Şubat 2011 02:00

T24 - Anayasal reform yapılmasını, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğa çözüm bulunmasını isteyen Suriyeli sivil toplum örgütleri Cumartesi sokağa inecek.
 
Suriye'de sivil toplum örgüteri Cumartesi günü gösteri düzenlemeyi planlıyor. Şam yönetimi alarma geçti.

Tunus ve Mısır'ın arıdndan Suriye'de de sivil toplum örgütleri, siyasi reform isteğiyle sokağa inmeye hazırlanıyor.

Bu amaçla Cumartesi günü için halka çağrı yapıldı.

Eylemciler anayasal reform yapılmasını, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğa çözüm bulunmasını istiyor.

Gelişmeleri yakından takip eden Devlet Başkanı Beşar Esad, alınabilecek önlemleri görüşmek için güvenlik birimleriyle yoğun toplantılar gerçekleştiriyor.


Tutuklamalar başladı

Bu çerçevede Kürtler ve İslamcılar yakın takip altına alındı.

Olası olayların önüne geçmek için geniş çaplı tutuklamaların yapıldığı söyleniyor.

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