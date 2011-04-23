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Dünya

SURİYELİ YETKİLİDEN OBAMA'YA YANIT ŞAM (A.A)

23 Nisan 2011 19:03

-SURİYELİ YETKİLİDEN OBAMA'YA YANIT ŞAM (A.A) - 23.04.2011 - Suriyeli bir yetkili, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye'deki durumla ilgili açıklamalarının "gerçeklerden yoksun" olması nedeniyle üzüntü duyulduğunu bildirdi. Adı açıklanmayan Suriyeli yetkili, Obama'nın Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı, "halkına baskı uygulamak için İran'ın yardımını almaya çalışmakla" suçlamakta ısrar etmesinin şaşkınlık uyandırdığını belirtti. Yetkili, ABD'nin Suriye'ye karşı şiddete teşvik etmeye çalışarak sorumsuz davrandığını, bunun halkın güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti. ABD Başkanı Obama, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak sert ifadelere yer verdiği yazılı açıklamasında, Şam yönetimine, göstericilere karşı şiddet kullanımına "hemen son verme" çağrısında bulunmuş ve Esad'ı, "halkına baskı uygulamak için İran'ın yardımını almaya çalışmakla" suçlamıştı.

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