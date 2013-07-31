Suriyeli yetkili: Türkiye yüzünden teröristler sınırda cirit atıyor

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, ülkesindeki iç karışıklıklar konusunda İran İslam Cumhuriyeti’nin yardımlarını asla unutmayacağını ve “hami” olarak gördüklerini belirtirken, Türkiye’nin sınırını kontrol etmeyerek teröristlerin ülkesine girmesini sağladığını öne sürdü.

Arap ülkeleri komploda birleşti

Tahran Radyosu’nun haberine göre, İran Haber Ajansı’nın (İRNA) sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdat, İran halkı ve devletinin Suriye halkı ve devleti ile olan iyi ilişki içerisinde olduğunu, İran’ı kendilerini hedef alan teröristler ve dış düşmanlar karşısında en büyük hami olarak kabul ettiğini söyledi. Mikdat, Suriye’nin İran ile stratejik ilişki içinde olmayı kendi temel siyasetlerinden biri kabul ettiğini ancak, Arap ülkelerinin Suriye’ye karşı komploda düşmanlar ile birleştiklerini iddia etti.

Sonuçları tahrip edici oluyor

ABD ve müttefiklerinin Suriye hükümetini kimyasal silah kullandığını ileri süren Suriye Dışişleri Bakanı yardımcısı, Türkiye’nin topraklarındaki teröristleri “Suriye içine salıverdiğini” bu tutumun Suriye’de katliam ve cinayetlerin devam etmesini beraberinde getirdiğini iddia etti. Mikdat, Türkiye sınırlarının kontrol edilmemesi ve teröristlerin cirit alanına dönüşmesinin hem Suriye ve hem Türkiye için tahrip edici sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Irak yönetiminin Suriye ile çok yakın ve iyi bir işbirliği içinde bulunduğunu ve Irak Hükümeti’nin kendi sınırlarını titizlikle koruduğunu, teröristlerin bu ülke topraklarını kullanarak Suriye’ye girmelerine izin vermediğini söyledi.