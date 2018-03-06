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Suriyeli yetim ve öksüzler, Kızılay'ın desteğiyle kurulan yetimhanede

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE'deki iç savaşta ailelerini kaybeden yetim ve öksüz çocuklar, Kızılay'ın desteğiyle İdlib kırsalında kurulan yetimhanede hayata tutunuyor

06 Mart 2018 16:09

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE\'deki iç savaşta ailelerini kaybeden yetim ve öksüz çocuklar, Kızılay\'ın desteğiyle İdlib kırsalında kurulan yetimhanede hayata tutunuyor.
Suriye’nin İdlib kenti kırsalında Türk Kızılayı desteğiyle kurulan Ömer el-Faruk Yetimhanesi\'nde, Suriye’de iç savaşta ailelerini kaybeden 585 çocuk, aile özlemiyle büyüyor. Her birinin ayrı ayrı meslek hayalleri olan çocuklar, yetimhanede yaşam mücadelesi veriyor. Türk Kızılayı\'nın yiyecek ve giyecek desteğinde bulunduğu yetimhaneyi ziyaret eden Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, çocuklara çikolata dağıttı.
Babasını 4 yıl önce kaybettiğini ve yetimhanede 3 yıldır kaldığını belirten Rim Abdulkerim Osman (8), doktor olmak istediğini belirterek, \"Ben babamı 4 yıl önce kaybettim. Burada anneannem ve  5 kardeşim ile birlikte kalıyorum. Hatırlamadığım babamı çok  özlüyorum. Ben okula gitmek istiyorum. Okuyarak, çok okuyarak doktor olmak istiyorum\" dedi.
Fusu Yahya Muhammed (6) ise öğretmen olmak istediğini ifade etti.

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