Suriyeli askerin kalbini 'yiyen' isyancı: Yine yaparım

İç savaşın pençesindeki Suriye’den gelen video görüntüleri, ülkede yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne seriyor. Bu videolardan belki de en dehşet vericisi, geçtiğimiz günlerde internete sızmış, Suriyeli bir muhalifin, öldürdüğü askerin kalbini yediği video sosyal medyada günlerce tartışılmıştı. Videoda “Yamyam isyancı” lakaplı Ebu Sakkar’ın, askerin kanlar içindeki kalbine ağzına götürürken "Esad'ın köpekleri, kalbinizi ve ciğerinizi yiyeceğiz" sözleri izleyenlerin kanını dondurmuştu.

Bir daha cesaret edemezler

Suriye'de İngiliz yayın kuruluşu BBC muhabiri Paul Wood'a konuşan Sakkar, askerin kalbini yemediğini, gösteri amaçlı olarak yer gibi yaptığını söyledi. Sakkar, "Bizim yaşadıklarımızı siz yaşasaydınız, siz daha da fazlasını yapardınız. Ben bunu isteyerek yapmadım. Mecbur kaldığım için yaptım. Düşmanı korkutmak, aşağılamak zorundayız. Tıpkı onların bize yaptığı gibi… Şimdi Ebu Sakkar'ın olduğu yere gelmeye cesaret edemeyecekler” dedi.

Benim yaşadıklarımı yaşasaydınız

Ayaklanmadan önce Bab-ı Amr'da işçilik yapan 27 yaşındaki Sakkar, 2011 baharındaki protestolara katıldığını, gösteriler sırasında kardeşinin de öldürüldüğünü söylüyor. Ebu Sakkar Suriye’de 3. yılını dolduran iç savaşta başka bir kardeşini, birçok yakınını ve kurduğu tugaydaki adamlarını kaybetmiş. Ailesi tutuklanmış. Polisin kendisini arayarak telefonda dövülen aile üyelerinin çığlıklarını dinlettirdiğini anlatan Sakkar şöyle devam etti: "Kendinizi benim yerime koyun. Annenizi, babanızı götürüyorlar. Hakaret ediyorlar. Kardeşlerinizi, dayınızı, halanızı öldürüyorlar. Bunların hepsini ben yaşadım."