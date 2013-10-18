Suriyeli üst düzey istihbarat şefi öldürüldü

Suriye’de Beşşar Esad rejimine karşı mücadele veren muhaliflerin, üst düzey istihbarat yetkilisi Camaa Camaa’yı öldürdüğü açıklandı. Deyrizor kentinde öldürülen Camaa'nın, Suriye ordusunun en üst düzey komutanlarından biri olduğu belirtildi.

Suriye ordusunun üst düzey istihbarat yetkililerinden Camaa Camaa, muhalif güçler tarafından öldürüldü. Suriye devlet televizyonunun verdiği bilgiye göre Camaa, Deyrizor’da muhaliflere karşı mücadele verirken hayatını kaybetti.

Deyrizor’daki muhalif güçlerin komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Abbou, 59 yaşındaki Camaa’nın El-Cura mahallesindeki evinin yakınlarında vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Abbou, muhaliflerin Deyrizor’daki gücünü artırdığını da öne sürdü.

Washington Post’un haberine göre, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Camaa’nın çatışmalar esnasında bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu duyurdu.

AB yaptırım kararı almıştı

Camaa’nın, 2005 yılında bombalı saldırı sonucu öldürülen Lübnan’ın eski başbakanı Refik el-Hariri’nin suikastında rol alan isimlerden biri olduğu öne sürülüyor. Hariri, Suriye ordusunun Lübnan’daki varlığından açıkça rahatsız olduğunu dile getirdikten sonra suikasta maruz kalmış, suikast esnasında Beyrut’ta bulunan Camaa, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sorgulanmıştı.

Camaa, suikastın ardından Deyrizor’a dönmüş ve bölgenin istihbarat şefi görevine getirilmişti.

Avrupa Birliği (AB), 2011 yılında yerel halka yönelik şiddet eylemlerinde bulunduğu gerekçesiyle Camaa’ya karlşı yaptırım kararı almıştı.

Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, dün Moskova’da yaptığı açıklamada, muhaliflerle barış görüşmeleri için bir araya gelecekleri konferans için 23-24 Kasım tarihini duyurmuştu. Konferans, Cenevre’de düzenlenecek.