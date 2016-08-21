Suriyeli Ümran'ın 10 yaşındaki ağabeyi Ali öldü

Suriye'nin Halep kentinde geçen hafta düzenlenen hava saldırısında enkaz altından kurtarılan beş yaşındaki Ümran Dakneş'in, aynı saldırıda yaralanan 10 yaşındaki ağabeyi Ali'nin öldüğü açıklandı.

Londra merkezli muhalif "Suriye Dayanışma Kampanyası" hareketinin Facebook sayfasında "Rusya/Esad rejimi tarafından evleri bombalanan evinde yaralanan Ali bugün öldü" denildi.

Rus ve Suriye uçakları muhaliflerin elindeki bölgelere yoğun hava saldırısında bulunmuştu.

Enkaz altından kurtarılan Ümran'ın ambulantaki görüntüleri, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Suriyeli muhaliflerin yayımladığı görüntülerde Ümran Dakneş , her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda sessizce otururken görülüyor.

Dehşete uğramış yüz ifadesiyle Ümran, daha sonra ellerini kan içindeki yüzüne götürüyor ve elinin kana bulandığını görüyor.

Bulaşan kandan kurtulmak için bu sefer ellerini sessizce ambulansın koltuğuna siliyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ümran, Suriye'deki şiddetin de sembolü haline geldi.