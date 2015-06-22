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Suriyeli Türkmenler parti kurdu!

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Türkmenler ’Suriye Türkmen Kalkınma Partisi’ni kurdu

22 Haziran 2015 18:51

Suriye’deki iç savaş nedeniyle farklı kentlerden Türkiye’ye göç ederek Osmaniye’ye yerleşen bir grup Türkmen, ’Suriye Türkmen Kalkınma Partisi’ adıyla siyasi parti kurdu. 
 
Suriye Türkmen Kalkınma Partisi Ömer İsa, partinin sözcüsü elektrik mühendisi Hasan Musullu ile birlikte Alibeyli Mahallesi’ndeki parti binasında gazetecilerle bir araya geldi. Suriye’de 3.5 milyon Türkmen bulunmasına rağmen kendilerinin parti ve dernek kurmasının yasak olduğunu belirten Ömer İsa, bu nedenle Türkiye’de parti kurduklarını söyledi. Türkiye’de seçime girmeyeceklerini ifade eden İsa, şunları söyledi:
 
"Partimizi Osmaniye’de kurmuş bulunmaktayız. Bizler yaklaşık 50 yıldır baskı zulüm yaşadık, ağır acılar çektik oralarda. Türkiye’de de bizler parti kurmak istedik ve bu konuda da bize Türk devleti yardımcı oldu, teşekkür ediyoruz. Genel konseyimiz 25 kişiden oluşmakta ve Hatay, İskenderun, Gaziantep, İstanbul, Kilis olmak üzere 5 ofisimiz bulunmakta. Partimize sadece Suriye Türkmen kökenli vatandaşlarımız üyedir. Siyasi hedeflerimiz ise Suriye halk devrimini destelemek ve rejimi tüm simgeleri ile birlikte düşene kadar çalışmak içerdeki ve dışarıdaki tüm siyasi devrim güçler ile bu hedefe ulaşmak için yardımlaşmaktır. Devrime inanmak ve onu yaşayıp yaşatmak yüce değerlerini benimsemek, çoğulcu medeni ve gücünü halkadan alan bir devlet kurmak, Suriye toprağının, halkını ve Türkmen toplumunun birliğini sağlamak ve yeni Suriye’yi kurarken tüm Suriye’deki topluluklarla çalışmaktır amacımız. İç savaş sona erdiğinde partimizi Suriye’ye taşıyıp siyasi faaliyetlerimize orada devem edeceğiz."
 
Hasan Musullu ise Türkmenler olarak Suriye’ye daha güçlü dönmek için partiyi kurduklarını söyledi.

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