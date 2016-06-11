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Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi; 2 ölü, 20 yaralı!

Suriyeli tarım işçilerinin Suruç'tan Birecik'e sarımsak toplamaya gittiği öğrenildi

11 Haziran 2016 14:36

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde içerisinde Suriyeli işçilerinin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

DİHA'nın haberine göre, Birecik ilçesinde içerisinde Suriyeli işçilerinin bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet O'nun kullandığı 45 DU 822 plakalı Suriyeli tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Birecik-Urfa karayolu Arat Dağı yakılarında devrildi. Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Birecik, Suruç ve Urfa'daki hastanelere gönderildi.

Suriyeli tarım işçilerinin Suruç'tan Birecik'e sarımsak toplamaya gittiği öğrenildi.

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