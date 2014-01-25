Suriye için kritik saatler

Suriye krizinin çözümü için bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde kritik bir görüşme gerçekleştiriliyor. Rejim ve muhalefet temsilcileri, Suriye'deki olayların başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüşüyor.

TSİ 11.30 sularında AFP'ye konuşan bir kaynak, Cenevre-2 Konferansı'na ev sahipliği yapan kentteki Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde gerçekleşen görüşmenin başladığını söyledi. Heyetlerin aynı odada olacağı ancak doğrudan birbirlerini değil, BM Temsilcisi İbrahimi'yi muhatap alacakları belirtiliyor.

Tarafların ilk kez "aynı odada" bir araya geleceğini dün BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar El İbrahimi açıklamıştı. İbrahimi, her iki tarafla ayrı ayrı bir araya geldikten sonra düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerin gelecek hafta sonuna kadar süreceğini ve Cenevre-1'de alınan kararlar temelinde gerçekleşeceğini, "bunu tarafların çok iyi anladığını" ifade etmişti.

Cenevre-1 Bildirisi'nin en önemli unsurunu, tarafların "karşılıklı rızası temelinde tam icra yetkisine sahip bir geçiş yönetiminin kurulması" oluşturuyor.

Suriye'de Mart 2011'den bu yana süren olaylarda yaklaşık 150 bin kişinin hayatını kaybettiği, 9 milyon kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor.

'Cevre-1 konusunda mutabakat yok'

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan bir habere göre ise Cenevre-2 Konferansı'nda Esad rejimini temsil eden heyet, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Cenevre-1 anlaşması temelinde mutabakata varıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Haberde, "Cenevre-1 Konferansı'nda alınan kararların temel alınarak şekillendirilmiş bir anlaşmanın söz konusu olmadığı" belirtildi.